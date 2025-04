Rolê aleatório? Ronaldinho visita obras de estádio europeu

A obra do Camp Nou, estádio do Barcelona, segue a todo vapor e contou com visitas ilustres nesta quinta-feira (10). Joan Laporta, presidente do clube espanhol, Nihat Özdemir, o principal executivo da construtora turca Limak e Ronaldinho Gaúcho estiveram presentes no local.

O mandatário e o executivo da construtora, junto com outros membros, aproveitaram a visita para avaliar as mudanças que estão acontecendo na obra, como por exemplo os assentos VIP, bem como a Licença de Assento Pessoal (PSL) e a área da imprensa, onde diversos veículos de comunicação farão a cobertura durante as obras.

Por outro lado, a visita de Ronaldinho Gaúcho chamou a atenção de quem estava no local. O ex-jogador do Barcelona colocou na sua lista mais um rolê aleatório. Ele estava com uma réplica do troféu da Liga dos Campeões e uma camisa do clube, e mandou uma mensagem aos fãs, registrado pelo clube nas redes sociais.

Ronaldinho ha venido a vernos ???????????? pic.twitter.com/TKObdSErLS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 10, 2025

Além disso, Ronaldinho também deu outro rolê. Ele visitou o museu do Barcelona, espaço dedicado aos torcedores e que conta a história do clube, onde o brasileiro tem seu nome marcado.

Vale ressaltar, portanto, que o Camp Nou está em reforma desde junho de 2023 e sofreu com atrasos na obra. Dessa forma, só estará disponível para a próxima temporada, uma vez que só será entregue no segundo semestre.

Ronaldinho pelo Barcelona

Ronaldinho Gaúcho fez história no Barcelona por cinco temporadas. Ele chegou ao clube espanhol em julho de 2003 por 21 milhões de euros, R$ 68 milhões na época, e ficou até julho de 2008. Assim, em 2005, quando defendia o clube, foi eleito o melhor jogador do mundo.

Dessa forma, ele atuou em 207 jogos, marcou 94 gols, contribuiu com 70 assistências e conquistou cinco títulos, incluindo a Liga dos Campeões. Além disso, chegou a ser aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid, maior rival, em uma partida pela La Liga. O Barça venceu por 3 a 0 e ele marcou dois gols.



