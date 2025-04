Atacante Sebastián Villa estaria na mira de três clubes brasileiros

Jogador que milita no Independiente Rivadavia, o atacante colombiano Sebastián Villa pode mudar de clube na próxima janela de transferências. E, de acordo com o portal argentino TyC Sports, três clubes brasileiros analisam a possibilidade de fazer uma investida pelo atleta de 28 anos.

Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro seriam as equipes que, ao menos, já fizeram consultas para entender os termos do negócio. Afinal, tendo contrato até junho de 2026 com o Independiente Rivadavia, sua saída depende de chegar a um acordo junto ao atual dono de seus direitos econômicos.

Dentre os clubes brasileiros citados, quem teve seu nome ligado ao atleta em um passado não tão distante foi a Raposa. Isso porque o nome de Villa foi oferecido diretamente ao clube mineiro, em dezembro do ano passado. Porém, em razão das seguidas situações relacionadas ao extracampo de Sebastián Villa, a diretoria do Cruzeiro preferiu não abrir negociação.

Com formação no Tolima, o avante colombiano esteve de 2018 a 2023 no Boca Juniors, equipe onde teve a passagem mais longeva até então. Pelo Xeneize, foram 171 jogos com 29 gols, 30 assistências e sete títulos entre Campeonato Argentino, Copa e Supercopa Argentina além da Copa da Liga Argentina.

Questões legais

Durante esse período, além das atuações nas quatro linhas, Sebastián Villa foi notícia em caráter negativo pelas denúncias de violência de gênero e também agressão sexual. As acusações vieram por parte de duas ex-companheiras do atleta: Daniela Cortés e Tamara Doldán.

Em relação ao caso de Daniela, Villa recebeu uma condenação de dois anos e um mês de prisão. Contudo, de acordo com a legislação argentina, o fato de ser reu primário faz com que ele não precise, necessariamente, cumprir a pena em regime fechado.

Por outro lado, um acordo econômico foi feito entre o jogador e Tamara para resolução distante dos tribunais. Com isso, a vítima decidiu por retirar a acusação.

