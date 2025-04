Partida contra o Atlético Nacional ditará o rumo do Inter na Libertadores

Inter tem a possibilidade de assumir a liderança do Grupo F da Libertadores com uma vitória sobre o Atlético Nacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

A avaliação interna no Inter é que o embate com o Atlético Nacional nesta quinta-feira (10), pela Libertadores, será representativo. Além do caráter decisivo, o clube entende que o resultado servirá para ditar o rumo da equipe na primeira fase do torneio. Isso porque, mesmo ainda no início da disputa, como se encontra no grupo mais equilibrado da competição, saberá se terá uma trajetória turbulenta ou sem dificuldades.

Neste cenário, uma vitória daria a chance para o Colorado assumir a liderança. Afinal, alcançaria os quatro pontos e ultrapassaria o adversário colombiano, com três. Seu primeiro oponente, o Bahia superou o Nacional, do Uruguai, e virtualmente assumiu a primeira colocação do Grupo F.

Caso o Internacional tropece diante do Atlético Nacional, o empate com o Tricolor de Aço, na Arena Fonte Nova, se tornaria um desperdício. Assim, a equipe gaúcha se baseará em sua sequência invicta para conseguir uma resposta positiva. Por sinal, um triunfo permitiria a equipe igualar a mesma sequência sem perder da última temporada: 16 partidas.

Inter deve ir a campo com força máxima

Além disso, o técnico Roger Machado provavelmente irá repetir o time titular que enfrentou o Cruzeiro em seu último compromisso. Havia um risco de tal cenário não ocorrer. Afinal, Carbonero não participou de uma das atividades que antecederam a partida e se tornou dúvida. O receio não se concretizou, já que o colombiano esteve no treino que finalizou a preparação, na última quarta-feira (09).

Portanto, a tendência é que seja mantida a dupla de ataque com Valencia e o camisa 7. A avaliação do comandante é que há uma melhor associação entre os estrangeiros.

Com isso, o provável time titular deve ser: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Carbonero, Alan Patrick, Wesley; Valencia

Internacional e Atlético Nacional se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores.

