Júnior Santos tem nova lesão e desfalca Atlético na Sul-Americana

Vale ressaltar, portanto, que está é a segunda lesão consecutiva do jogador. A primeira no dia 12 de fevereiro, ou seja, há quase dois meses e que o deixou de fora por um mês e meio. Na época, ele teve constada uma lesão no tendão da panturrilha direita durante um treinamento.

Junior Santos chegou ao Atlético após se destacar no Botafogo, campeão Brasileiro e da Libertadores em 2024. Assim, Cuca pediu a diretoria o investimento no atleta, que por sua vez, pagou 8 milhões de dólares, cerca de R$ 45,9 milhões, por 100% dos direitos. No entanto, até o momento, o jogador, que chegou como um dos principais reforços da temporada, soma apenas quatro partidas.

Assim, o Atlético Mineiro entra em campo nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Iquique, do Chile, no Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Ameriacana. Vale ressaltar que o Galo ocupa o segundo lugar do Grupo H, com um ponto, após empatar sem gols com o Cienciano, do Peru, fora de casa.

Para se classificar direto para às oitavas de final, portanto, o clube mineiro precisa ficar em primeiro lugar. Por outro lado, o segundo colocado precisará jogar a repescagem para seguir na competição.

Atlético sem a Arena MRV

A Arena MRV está mudando o gramado sintético e por isso, o estádio está fechado. A previsão era que o local estivesse disponível no início deste mês, no entanto, uma greve na receita federal atrasou o processo. Parte da grama está no porto de Santos, em São Paulo, aguardando ser fiscalizada e liberada para chegar ao estádio. Dessa forma, o Atlético Mineiro, que ainda não atuou na Arena MRV nesta temporada, continua mandando os jogos no Mineirão.