Vasco presenteia Rayan, que completa 50 jogos no clube

O atacante Rayan, uma das principais joias dos últimos anos no Vasco, completou 50 jogos pelo clube. E, nesta quinta-feira (10), o Cruz-Maltino presentou o prata da casa com uma camisa comemorativa pela marca. Ao lado do diretor executivo, Marcelo Sant’Ana, Rayan celebrou, relembrando que está no Vasco há mais de dez anos – chegou em 2012, aos nove anos.

“Muito feliz por essa marca. Somente agradecer a Deus por essa oportunidade, ainda mais no clube em que estou há mais dez anos. É só agradecer e que venham muito jogos ainda pela frente”, disse.

Rayan também passou recado aos jovens da base. Ele, que tem contrato até o fim de 2025 e ainda negocia uma renovação, é o mais jovem a atuar pelo clube no Século XXI. Além disso, tornou-se o mais novo a marcar pelo Cruz-Maltino na História do Brasileirão (aos 16 anos), superando o eterno ídolo vascaíno, Roberto Dinamite.

“É só acreditar no potencial de vocês. Como eu estou aqui há mais de 10 anos, então eu sei que é possível chegar a essa marca. Se Deus quiser, muitos vão chegar aqui”, encerrou.

