Conheça Madu Carvalho, affair de jogador do Palmeiras envolvido em polêmica

Madu Carvalho vive romance com o volante do Palmeiras, Richard Ríos - (crédito: Foto: Reprodução/ Instagram Madu Carvalho)

Richard Ríos, meio-campista do Palmeiras que protagonizou uma cena polêmica ao rebater críticas da torcida, ganhou a manchetes por um episódio longe das quatro linhas. Isso porque, há pouco mais de um mês, o romance do colombiano com a influenciadora Madu Carvalho ficou em evidência nas redes sociais.

Os primeiros indícios do relacionamento foram em dezembro do ano passado, quando houve a publicação de um vídeo. No registro, o jogador do Palmeiras e a amada estavam em um aeroporto para uma suposta viagem de férias. Posteriormente, Madu passou a frequentar alguns jogos do Palmeiras. Alguns fãs também perceberam que em algumas ocasiões, os dois publicavam fotos nos mesmos locais e datas, porém sozinhos. Depois, a influenciadora compareceu à premiação do Campeonato Paulista. Na oportunidade, o colombiano foi eleito o melhor jogador da sua posição no torneio estadual.

Richard Ríos, aliás, também já entrou em um dos jogos do Alviverde com o irmão caçula de Madu, que depois se provou mais uma pista do caso deles. Na última sexta-feira (4), a produtora de conteúdo, com mais de 50 mil seguidores no Instagram, decidiu confirmar as especulações. Isso porque ela postou uma foto em suas redes sociais ao lado do meio-campista em clima de romance. Naquele momento, ainda não se sabia a identidade do affair de Richard Ríos. Assim, alguns de seus fãs se dedicaram a encontrar o perfil da amada depois da publicação.

Affair é alvo de acusações e ataques de alguns fãs do volante do Palmeiras

Após encontrarem a conta, a influenciadora ganhou alguns seguidores. Inclusive, com algumas brincadeiras como o apelido de “namorada do meu namorado” e recados em que desejam felicidades aos dois. Na verdade, a expectativa é de que os dois oficializem o relacionamento.

Por outro lado, Madu passou a ser alvo de acusações de fãs por solicitar que admiradores de Richard Ríos deixassem de publicar vídeos com lances de suas atuações. Inclusive, em seu perfil, a produtora de conteúdo recebeu alguns comentários agressivos e desrespeitosos.

