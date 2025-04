Brasília recebe finais do 1º Campeonato Nacional de Futebol Indígena

A capital federal será sede de um marco importante no esporte brasileiro: as finais do 1º Campeonato Nacional de Futebol Indígena. A competição inédita toma conta do Bezerrão, no Gama, de sexta (11/4) a domingo (13/4), para definir os donos da taça Galdino Pataxó, em disputa pelos cinco campeões regionais do Brasil. Organizado pela CONAFER, a competição reuniu 92 equipes e mais de 2.700 atletas de diversas etnias. Os portões abrem às 10h, todos os dias, e as entradas são gratuitas.

A primeira equipe a garantir um lugar na fase final foi a Seleção Pataxó de Coroa Vermelha, campeã do Nordeste. Depois, se juntaram a Seleção Pataxó Imbiruçu, pelo Sudeste, Terra Indígena de Ivaí, representante do Sul, Brejão de Nioaque, do Centro-Oeste, e, por fim, a Seleção Hunikuin, do Norte.

A realização das etapas regionais foi um desafio à parte para a organização, que lidou com questões de distância entre as comunidades, dificuldade de transporte, logística e mudanças climáticas para conseguir completar as partidas. Ainda assim, o saldo é positivo em um campeonato que promove o intercâmbio de etnias e fortalece a identidade dos povos originários.

O jogo de abertura será entre a Seleção Hukinuin e a Seleção Pataxó de Coroa Vermelha, na sexta (11/4), às 16h, para definir quem enfrenta a Terra Inígena Ivaí na semifinal de sábado (12/4), às 11h. Do outro lado da chave, Brejão de Nioaque e Seleção Pataxó Imbiruçu medem forças no mesmo dia, às 16h, valendo vaga na final, marcada para domingo (13/4).

O grande campeão irá levar para casa o troféu Galdino Pataxó, em homenagem ao indígena pataxó Galdino Jesus dos Santos, assassinado em 1997, em Brasília. Além disso, o vencedor também irá receber um prêmio de R$ 60 mil, enquanto o vice ficará com R$ 30 mil e o terceiro com R$ 10 mil.

Fora de campo, o evento contará com postos com profissionais de saúde para realização de exames de rotina, exposição de artesanato indígena e até promoção para os torcedores com entrega de prêmios como moto, fogão, churrasqueira e mais.