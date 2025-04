Recheado de mudanças, Fluminense divulga relacionados contra o San José

Incluindo diversas mudanças, o Fluminense divulgou os relacionados para o duelo desta quinta-feira (10) contra o San José (BOL), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Renato Gaúcho, aliás, fará seu retorno ao Tricolor em jogos internacionais, na partida que terá início às 21h30 (de Brasília).

Visando rodar o elenco, Renato deixa fora seis titulares. Freytes, Thiago Silva, Martinelli, Arias e Canobbio ficam fora do duelo. O mesmo vale para o lateral-direito Guga, único lesionado da lista.

LEIA MAIS: Fluminense renova com lateral-direito Júlio Fidelis

Assim, o treinador abre espaço para jovens jogadores. Exemplos de Davi Shuindt, Léo Lance, Lavega, Thiago Henrique e Wallace Davi. Paulo Baya, contratado para a temporada 2025, é outro que surge na lista para o jogo de logo mais. Domingo (13), o time tem o importante duelo contra o Santos, também no Maracanã, mas pelo Brasileirão. A bola rola às 18h30.

Na primeira rodada do Grupo F, a equipe carioca bateu o Once Caldas por 1 a 0, na Colômbia, ainda sob o comando do interino permanente Marcão. O time boliviano, por sua vez, ficou no empate por 1 a 1 com o Unión Espanõla, no Estádio Hernando Siles.

Confira os relacionados do Fluminense

Os relacionados do #TimeDeGuerreiros para esta noite! ???????? pic.twitter.com/EGZyRmFDma — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 10, 2025

