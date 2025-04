Torcidas organizadas do Cruzeiro protestam contra Alexandre Mattos e jogadores

A derrota para o Mushuc Runa, pela segunda rodada da Sul-Americana, gerou protestos de torcidas organizadas do Cruzeiro nesta quinta-feira (10), na entrada da Toca da Raposa. Diversas faixas foram colocadas no muro do CT e tiveram como principal alvo o CEO de futebol da SAF do clube, Alexandre Mattos. Os jogadores também não foram poupados.

Algumas das faixas com cobranças foram diretamente direcionadas ao dirigente.

“Alexandre Gasto$” e “Mattos, pede demissão. Mercenário”.

Outra faixa teve como alvo os atletas do Cruzeiro, citando que os salários estão em dia. O grupo também foi chamado de “finados”.

“Salário em dia! Porrada em falta! Elenco de finados”.

Por conta dos protestos, o clube acionou a Polícia Militar, e viaturas ficaram posicionadas na entrada da Toca da Raposa para evitar maiores tumultos.

Na última quarta-feira, o Cruzeiro perdeu por 2 a 1 para o Mushuc Runa, do Equador, em pleno Mineirão, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O revés é o terceiro seguido na temporada.

