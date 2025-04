Dodi celebra vitória na Sul-Americana e exalta início do Grêmio na competição

O Grêmio obteve mais uma vitória em seu último jogo na Copa Sul-Americana. Após vencer o Sportivo Luqueño por 2 a 1 na estreia, o Tricolor recebeu o Atlético Grau em seu estádio e ganhou pelo placar de 2 a 0.

Um dos responsáveis pelo resultado foi o volante Dodi, que participou também do triunfo na primeira rodada da competição. O jogador destacou o trabalho da equipe para impor seu ritmo e sair de campo com mais três pontos.

“A gente sabia da importância de vencer essa partida e conseguimos impor nosso jogo do começo ao fim. Buscamos o ataque desde o início e marcamos os gols que precisávamos para sair de campo com a vitória. Esses três pontos são fundamentais na nossa caminhada pela classificação”, afirmou.

Dodi também valorizou o bom começo de campanha do Grêmio na Sul-Americana. Afinal, com a vitória desta semana, a equipe chegou a seis pontos e se encontra na segunda colocação do Grupo D, ficando atrás apenas do Godoy Cruz nos critérios de desempate.

“Começar a competição com duas vitórias é algo que nos dá confiança, mas também aumenta a nossa responsabilidade. O foco segue total. Estamos encarando cada jogo como uma final porque sabemos o quanto é importante garantir essa vaga direta nas oitavas. Vamos seguir trabalhando para alcançar esse objetivo”, concluiu o jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.