Atlético acerta salários atrasados com elenco antes de jogo da Sul-Americana

Os jogadores do Atlético-MG ganharam uma motivação extra antes do duelo contra o Deportes Iquique, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A diretoria pagou o salário de março, que venceu no dia 5, e o direito de imagem, que era para ter sido quitado no último dia 20 de março.

Agora, o clube não tem mais pendência com o elenco profissional. A situação veio à tona antes do jogo contra o Deportes Iquique.

No próximo domingo, o Atlético-MG volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Galo recebe o Vitória, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. A equipe busca o primeiro triunfo na competição, após perder por 2 a 1 para o Grêmio e empatar com o São Paulo.

