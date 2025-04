Dono da SAF do Cruzeiro se reúne com jogadores e Alexandre Mattos

Dono da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço reuniu-se com seis jogadores do clube na tarde desta quinta-feira (10). Afinal, o encontro foi motivado pela derrota para o Mushuc Runa por 2 a 1, no Mineirão, pela Sul-Americana, e serviu para ajustar a rota com os atletas.

De acordo com o “ge”, a reunião ocorreu na sede da rede de supermercados do empresário e durou cerca de uma hora. Assim, líderes do elenco, Cássio, Lucas Romero, Lucas Silva, William, Dudu e Kaio Jorge participaram do encontro. Os atletas foram juntos para o local, que recebeu também o CEO do clube, Alexandre Mattos. O técnico Leonardo Jardim não esteve presente.

A diretoria cobrou melhor rendimento e resultados dos jogadores, tentando realizar ajustes com o grupo para a sequência da temporada. A direção também quis entender o que precisa fazer para a equipe voltar a ganhar. A Raposa vem de três derrotas seguidas na temporada, duas pela Sul-Americana e uma pelo Brasileirão.

No último fim de semana, Pedro Lourenço viajou até Porto Alegre para acompanhar o elenco no jogo contra o Internacional, sem a presença de Alexandre Mattos. Contudo, o Cruzeiro teve um jogador expulso no primeiro tempo e acabou derrotado pelo Colorado por 3 a 0.

