Garro volta ao Corinthians após tratamento em Madri: ‘Muita vontade de jogar’

Garro vai continuar sua recuperação de problema no joelho no Brasil - (crédito: Foto: Divulgação/Corinthians)

Rodrigo Garro voltou ao Brasil após passar uma semana em Madri, na Espanha, em tratamento para a tendinopatia patelar do joelho direito. O meia do Corinthians sofre com dores desde o ano passado e, juntamente com o departamento médico do clube, ficou decidido que ele ficaria fora de alguns jogos para se recuperar do problema.

“Fala, Fiel. Estou de volta, continuando com o período de recuperação. Foram dias de muito trabalho, muitas coisas lá. Quero agradecer ao departamento médico por me ajudar com o processo de recuperação. Estou com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês, obrigado pela mensagem de carinho, para mim é muito importante. Obrigado e estamos juntos”, afirmou o jogador, em entrevista a Corinthians TV.

No período em que ficou na capital espanhola, Garro realizou trabalhos com um profissional indicado por Memphis Depay, seu companheiro de Corinthians. Assim, o argentino fez exercícios em piscina, trabalho de fortalecimento muscular, além de fisioterapia com uso de choque elétrico e aplicação de agulhas no local da dor.

O Corinthians não dá um prazo para o retorno de Garro aos jogos. Tanto o atleta como o Timão pretendem esperar para que ele esteja 100% para voltar aos gramados.

Dessa maneira, Garro está fora do clássico diante do Palmeiras, às 18h30 (de Brasília) do próximo sábado (12), na Arena Barueri. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.