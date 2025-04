Inter vence Atlético Nacional com hat-trick de Alan Patrick na Libertadores

Em grande jogo no Beira-Rio, o Inter venceu o Atlético Nacional por 3 a 0, nesta quinta-feira (10), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O grande destaque da vitória foi o meia Alan Patrick, que anotou um hat-trick no segundo tempo, com dois pênaltis convertidos. O time colombiano ainda teve o atacante Hinestroza expulso e jogou os últimos 30 minutos com um homem a menos.

Dessa maneira, o Inter chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo F. O Colorado está empatado com o Bahia, mas leva vantagem no saldo de gols e encerra a segunda rodada no topo da tabela. Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Roger Machado chegou a 16 jogos de invencibilidade, somando todas as competições, e fez valer o mando de campo para conquistar a vitória sobre o bom time do Atlético Nacional.

Além disso, esta foi a primeira vitória do Inter sobre o Atlético Nacional na história do confronto. Antes, as equipes haviam se enfrentado três vezes, com dois empates e uma vitória para o clube de Medellín

O Atlético Nacional, por sua vez, é o terceiro colocado do Grupo F, com três pontos, enquanto o Nacional, do Uruguai, perdeu ambas as partidas disputadas até o momento e é o lanterna da chave.

O jogo

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado no Beira-Rio. Tanto o Inter quanto o Atlético Nacional buscaram atacar e o time gaúcho tentou aproveitar o apoio da torcida. Por outro lado, os colombianos apostaram na velocidade de Hinestroza, que levou perigo em arrancadas pela esquerda. As jogadas do camisa 18 forçaram faltas e renderam cartões amarelos para Carbonero e Bernabei.

Contudo, o Inter teve as melhores oportunidades. Aos 17 minutos, Wesley finalizou na área, mas Ospina fez boa defesa. Já aos 31, Fernando quase marcou de cabeça, mas a bola acertou a trave. Assim, as equipes foram para o vestiário com o placar zerado.

O Inter voltou do intervalo mais ligado e logo no primeiro minuto, Wesley foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Alan Patrick deslocou o goleiro Ospina no lance e abriu o placar para o Colorado. Em desvantagem, o Atlético Nacional se arriscou mais no ataque e obrigou o goleiro Anthoni a fazer grandes defesas e se consagrar como um dos destaques da partida.

Tudo ficou ainda melhor para o Inter quando o árbitro foi ao monitor do VAR e deu cartão vermelho para Hinestroza por carrinho em Vitinho. Com um jogador a mais, o Inter assumiu o controle do jogo e Vitinho foi importante mais uma vez. O atacante foi derrubado por Asprilla na área e o árbitro marcou outro pênalti para o Colorado. Dessa maneira, Alan Patrick anotou o segundo no jogo. Por fim, ainda deu tempo para o camisa 10 aproveitar assistência de Bruno Tabata e confirmar o hat-trick no Beira-Rio.

INTER 3X0 ATLÉTICO NACIONAL

2ª rodada do Grupo F da Libertadores

Data e horário: 10/04/2025, às 19h (de Brasília).

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

INTERNACIONAL: Anthoni; Braian Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio, aos 20′ do 2t), Vitão, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo, aos 19′ do 2t), Carbonero (Vitinho, aos 15′ do 2t), Alan Patrick, Wesley (Bruno Tabata, aos 31′ do 2t); Valencia (Borré, aos 31′ do 2t). Técnico: Roger Machado

ATLÉTICO NACIONAL-COL: Ospina; Román, Aguirre, Tesillo e Cándido; Zapata (Rivero, aos 25′ do 1t) e Campuzano; Hinestroza, Morelos (Asprilla, aos 26′ do 2t) e Cardona (Sarmiento, aos 38′ do 2t); Viveros. Técnico: Javier Gandolfi.

Gols: Alan Patrick, aos 4′ do 2t (1-0); Alan Patrick, aos 36′ do 2t (2-0); Alan Patrick, aos 42′ do 2t (3-0).

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Auxiliares: Miguel Rocha (CHI) e Leslie Vazquez (CHI)

VAR: Miguel Araos (CHI)

Cartões amarelos: Carbonero, Bernabéi, Rogel, Borré (INT); Cardona, Rivero (ATN).

Cartão vermelho: Hinestroza (ATN).

