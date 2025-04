Paulinho será relacionado pela primeira vez para clássico contra o Corinthians

A estreia de Paulinho com a camisa do Palmeiras pode acontecer, afinal, neste sábado (12), no clássico contra o Corinthians, na Arena Barueri, em São Paulo. O jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado no início do ano ao Atlético-MG, o atacante chegou ao clube em recuperação de uma cirurgia na canela e ainda não esteve em campo.

A informação, inicialmente veiculada pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho em sua coluna no portal UOL, dá conta de que, pelo menos, no banco de reservas Paulinho deve estar. A nota, contudo, não informa se o técnico Abel Ferreira pretende, de fato, aproveitar o jogador ao longo da partida.

Revelado pelo Vasco em 2017, Paulinho esteve no Bayer Leverkusen (ALE) de 2018 a 2023. Neste mesmo ano retornou ao Brasil no mesmo ano para jogar pelo Atlético. No Galo, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023 e bicampeão mineiro (2023 e 2024).

