Roger admite placar enganoso diante do Atlético Nacional

O Inter precisou demonstrar sua força não apenas técnica, mas também tática e física para superar o Atlético Nacional. De fato, a vitória por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, no Beira-Rio, refletiu um time comprometido com o plano de jogo. Além disso, mostrou disposição para não medir esforços ao minimizar os espaços dos colombianos.

Desde o início, Roger Machado já previa um confronto complicado. Dessa forma, era fundamental adotar uma estratégia eficiente para dificultar a construção do jogo rival — algo que, aliás, foi ajustado com sucesso no intervalo. Como resultado, o grupo conseguiu executar o planejamento e construir o placar. Embora o resultado final tenha sido mais elástico do que o jogo indicava, Roger fez questão de destacar que a vitória foi conquistada com méritos.

“O placar não traduz a dificuldade que enfrentamos. O adversário buscava bloquear nossa saída com o Fernando. No entanto, exploramos o elo mais frágil, com o Cardona marcando o lado. Fizemos um jogo muito competitivo e estratégico. Assim, ganhamos com autoridade, mesmo com o adversário em desvantagem numérica”, comentou o treinador.

Roger brinca sobre time ser bem treinado

Além disso, o técnico reforçou que este é, provavelmente, o grupo mais difícil da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Por esse motivo, fazer valer o mando de campo se torna um desafio ainda maior. Portanto, a vitória obtida merece ser ainda mais valorizada.

Com o resultado, o Inter chegou a 16 partidas de invencibilidade, igualando a maior sequência sem derrotas desde que Roger assumiu o comando da equipe. E mais: esse desempenho não veio de uma fórmula fixa. Pelo contrário, o treinador aproveitou a coletiva para explicar a nova proposta de jogo no sistema ofensivo.

“Será que é por ser bem treinado? Pode ser? Temos agora um equilíbrio um pouco melhor. Após a saída do Carbonero, tive o Wesley aberto e o Vitinho na esquerda. O Wesley também consegue reter a bola pelo lado direito. Já o Vitinho tem facilidade com o pé invertido. Com o Valencia na frente, fixo o Wesley pela direita. Assim, consigo um jogo mais próximo e equilibrado. Buscamos cuidar bem da bola”, analisou.

Com a vitória, o Inter soma quatro pontos e lidera o Grupo F da Conmebol Libertadores. Na próxima rodada, a equipe de Roger Machado enfrentará o Nacional-URU. O confronto será no dia 22 de abril, às 21h30, novamente no Beira-Rio.

Antes disso, no entanto, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o Inter visita o Fortaleza, às 20h, no Castelão.

