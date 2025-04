Renato Gaúcho elogia intensidade do Fluminense em goleada

Com time reserva, o Fluminense conseguiu se impor e goleou o GV San José, da Bolívia, por 5 a 0, nesta quinta-feira (10), no Maracanã, pela 2ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor jogou em ritmo de treino, dominou o time boliviano e fez o dever de casa em grande estilo. Assim, encheu os olhos do técnico Renato Gaúcho, que elogiou a postura e a intensidade da equipe e ressaltou que fez boas observações.

ATUAÇÕES DO FLUMINENSE!

“Jogamos com bastante intensidade. Apesar do pouco tempo para treino, fizeram o que eu pedi. Não tenho um time, tenho um grupo. É importante deixar uma pulga atrás da orelha do treinador quando recebe uma oportunidade. Temos jogos a cada três dias, então preciso de todo mundo. Deu para observar. O pouco tempo que tenho preciso ocupar em todos os aspectos para que sempre que eu precise fazer uma substituição ou colocar alguém eu tenha certeza daquilo que estou fazendo”, disse.

Vitória com a cara do Renato

Renato Gaúcho foi contratado no dia 3. O treinador, que está em sua sétima passagem no clube, chegou para substituir Mano Menezes. Na estreia, o Fluminense venceu o Bragantino por 2 a 1, no último domingo (6), no Maracanã. Contudo, ele teve apenas dois dias para treinar e definir a escalação, optando assim pela equipe das últimas partidas. Agora, conseguiu dar mais a sua cara.

“Gosto de jogar ofensivamente. Sempre treinei as equipes para jogar ofensivamente e trabalho bastante a posse de bola. Contra o Bragantino e San José jogamos dentro do campo adversário marcando pressão, e deu certo. É a maneira que eu gosto de trabalhar e, enquanto estiver dando certo, nós vamos continuar dessa forma”, afirmou.

Com a vitória, o Fluminense manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos. Dessa forma, é o líder isolado do Grupo F. Já o GV San José, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, com um ponto. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (13), às 19h30 (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.

