Elogiado por Abel, Felipe Anderson pode ser titular no Palmeiras em clássico

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras na metade da temporada passada com muita empolgação, tanto dele quanto da torcida. No entanto, ele ainda não correspondeu em campo e virou um dos principais alvos de críticas pelas atuações. Após dar a assistência para Richard Rios marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, o meia tenta restabelecer sua história no clube.

Com a luxação no ombro de Raphael Veiga, Felipe Anderson ganhou uma nova chance e soube aproveitá-la. Agora, pode começar como titular no clássico com o Corinthians, neste sábado (12), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão. Desse modo, após uma sequência de lesões, ele tenta recuperar o ânimo da chegada ao Palmeiras e repetir as grandes atuações que teve na Europa, especialmente pela Lazio, da Itália.

Contudo, ao chegar ao time de Abel Ferreira, Felipe atuava como ponta. Com o tempo, passou a jogar mais centralizado no meio-campo, caindo com frequência pelo lado direito. Desse modo, fez uma de suas melhores exibições na última quarta-feira (9), pela Libertadores. A atuação agradou até o técnico português.

Elogios de Abel Ferreira para Felipe no Palmeiras

“É muito mais fácil quando as pessoas têm mais paciência. É bom ver ele (Felipe) mais dinâmico, feliz. Ele tem qualidade, jogou em clubes extraordinários. Neste ano, pelas lesões que tivemos, ele jogou de 7, 11, 10… E, se calhar, tem sido um dos jogadores que mais tenho prejudicado por conta das necessidades da equipe, com as lesões que vamos tendo. É bom vê-lo fazer um bom jogo. Pode jogar muito bem ali, até fechar o corredor como lateral. É um atleta robusto, físico e com técnica”, disse Abel Ferreira sobre o jogador.

Nesta temporada, Felipe disputou nove partidas pelo Palmeiras e começa a entrar na briga por uma vaga entre os titulares. Com a provável ausência de Veiga, o clássico contra o Corinthians se apresenta como uma prova de fogo para o meia. Assim, até agora, o Verdão soma um empate e uma vitória no Brasileirão, totalizando quatro pontos.

