Adson e Coutinho treinam no CT do Vasco e podem enfrentar o Sport pelo Brasileirão

Coutinho tranquiliza a torcida do Vasco ao não sentir mais dores e treinar normalmente

Depois de ter ficado de fora dos relacionados para o duelo com o Puerto Cabello, Adson treinou normalmente no CT Moacyr Barbosa nos últimos dias. Além dele, Coutinho também esteve nas atividades e pode figurar entre os relacionados para o duelo com o Sport, neste sábado (12), às 21h (de Brasília), em São Januário.

O camisa 28 sentiu um desconforto muscular na segunda-feira (7), enquanto o meio-campista deixou o gramado no segundo tempo contra os venezuelanos, também alegando dores Assim, o ídolo vascaíno treinou com bola no gramado e tranquilizou a torcida para a sequência da temporada. A informação é do portal “ge”.

O atacante, por sua vez, retornou de lesão depois de oito meses e preocupou por voltar a sentir dores na perna direita. Mesmo tendo ficado de fora do duelo pela Sul-Americana, apresentou uma melhora nos dias seguintes.

De acordo com Fábio Carille, Adson é um jogador que deve controlar as cargas nos treinamentos por causa do longo período de inatividade, para não correr riscos.

“Segunda-feira fiquei preocupado com Adson, com dores, nem treinou. Hoje (terça) recebi a informação de que treinou sem dores. Menos mal. É um jogador que temos que controlar. Que ele tenha muita confiança em nós e no que falamos para ele. Que bom que hoje ele já voltou a treinar”, disse o comandante.

Por fim, o Vasco busca se recuperar na competição nacional depois do revés por 3 a 0 para o Corinthians, em Itaquera. Ainda mais que atuará na Colina Histórica, diante de sua torcida.