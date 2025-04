Botafogo cogita vender mando de jogo contra o Ceará pelo Brasileirão

O Botafogo cogita vender o mando de campo do duelo contra o Ceará, no dia 24 de maio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, uma das possibilidades é o Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, porém também existem negociações com o Mané Garrincha, em Brasília. A informação é do portal “UOL”.

No momento, há conversas em andamento com a empresa Metrópoles Sports. Por outro lado, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) do Espírito Santo confirmou, em nota, uma sondagem para a partida.

“A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que foi sondada sobre a disponibilidade da data de 24/05 para a realização do jogo entre Botafogo e Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Kleber Andrade. No entanto, até o momento, não houve o pagamento da taxa de aluguel necessária para a confirmação da partida no estádio”, disse.

A pré-reserva demanda o pagamento de uma taxa simbólica. No entanto, o Mané Garrincha também é uma possibilidade para evitar grandes deslocamentos, já que o Alvinegro estará no Distrito Federal dias antes. Afinal, a equipe mede forças com o Capital (DF) pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto com o Vozão é justamente o seguinte ao duelo pelo torneio nacional.

Por fim, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. o Botafogo encara o Red Bull Bragantino, neste sábado (12). O confronto acontece às 16h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

