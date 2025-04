Salário mínimo e novas cores: tudo sobre as novidades da chuteira do Neymar

O retorno de Ney ao futebol brasileiro representou um novo marco em sua parceria com a Puma. Isso porque juntamente com sua reestreia pelo Santos, o astro passou a utilizar a mais recente versão de sua chuteira oficial, desenvolvida pela marca: a FUTURE 8 Ultimate Neymar Jr. O modelo, apresentado em abril, ganhou destaque tanto pelo design arrojado quanto pelas inovações tecnológicas que incorpora e, agora ganhou novas cores.

A chuteira integra o pacote de lançamento da marca, denominado “Audacity Pack”, que também contempla o modelo ULTRA 5. Essa nova versão da FUTURE 8 vislumbrou uma forma de se sobressair em momentos decisivos e se concentrou no “intuito de refletir o estilo de jogo do camisa 10”. O lançamento enfatiza a combinação da “técnica refinada, criatividade e visão diferenciada” do astro.

Visualmente, a nova FUTURE 8 aposta em cores vibrantes e combinações marcantes. O modelo chega ao mercado com versões predominantemente amarelas e detalhes em rosa, branco e preto. Há também edições alternativas nas cores roxa, preta e laranja — estas já tradicionais da linha. Segundo a própria marca, trata-se de uma chuteira “ousada”, voltada para quem deseja se destacar não apenas pelo desempenho, mas também pela aparência.

Modernidade tecnológica

O aspecto estético acompanha recursos funcionais, visto que conta com um cabedal em mesh de alta densidade. Ou seja, um material que oferece respirabilidade e maior controle de bola. A sola foi desenhada para facilitar movimentos ágeis e giros rápidos, enquanto o sistema de ajuste permite que o atleta jogue com ou sem cadarços. Outro diferencial citado pela fabricante é a tecnologia de compressão ‘FUZIONFIT360’, que abraça o pé como uma segunda pele, promovendo estabilidade e conforto mesmo durante mudanças bruscas de direção.

Além da versão para campo, a Puma disponibiliza o modelo em variações para soçaite. Essa adaptação possui travas baixas e sola mais leve, a fim de facilitar a movimentação em gramados sintéticos. Portanto, trata-se de uma linha versátil, pensada para diferentes tipos de jogadores e contextos de uso.

FUTURE 8 Ultimate Neymar Jr.

O preço da nova FUTURE 8 não passou despercebido e também chamou atenção do mercado nacional. O modelo pode ser encontrado por valores em torno de R$ 1.500, ou seja, o equivalente ao salário-mínimo atual. Em contrapartida, a marca também oferece versões mais acessíveis, com menos recursos tecnológicos, custando até R$ 499.

Neymar Jr. já havia participado de outras ações promocionais relacionadas a calçados. Em 2024, por exemplo, o jogador promoveu um leilão com uma chuteira feita de ouro 18 quilates, demonstrando a força de sua imagem tanto no esporte quanto no mercado publicitário.