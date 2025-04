Flamengo lança novo segundo uniforme para a temporada 2025

Novo uniforme II do Flamengo para a sequência da temporada de 2025 - (crédito: Foto: Divulgação)

O Flamengo lançou, nesta sexta-feira (11), seu novo uniforme II para a temporada 2025. Assim, a camisa branca já está disponível nas lojas do fornecedor esportivo nas versões masculina e feminina e giram em torno de R$ 399,99, enquanto o modelo infantil terá o valor de R$ 349,99.

Dessa forma, a equipe carioca irá estrear o novo uniforme diante do Grêmio, no próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por voos cada vez mais altos, exaltando nossa história e o orgulho de ser @Flamengo! ???? Garanta o novo Manto em https://t.co/uOfB409kWN ou diretamente via adidas app.#adidasfootball pic.twitter.com/bVwwyPNUJg — adidasbrasil (@adidasbrasil) April 11, 2025

Predominantemente branca, a camisa traz detalhes rubro-negros nas mangas. O calção preto conta com detalhes em vermelho, enquanto os meiões brancos completam o kit de jogo. Vale destacar que o modelo Authentic, com a mesma tecnologia utilizada pelos jogadores em campo, custará cerca de R$ 699,99.

Um dos objetivos da nova vestimenta é exaltar o orgulho de ser “urubu”, um símbolo ressignificado pela torcida como sinônimo de raça, sorte e tradição. A relação da ave com o clube teve início em um clássico com o Botafogo, em 1969, Na época, ele sobrevoou o Maracanã e ganhou o carinho do torcedor.

A campanha de lançamento tem Bruno Henrique, Cristiane Rozeira, Danilo, Douglas Telles (base), Juninho, Laysa e Luiz Araújo como modelos.

Ainda na pré-temporada, nos Estados Unidos, o Flamengo estreou a nova camisa 1 de 2025. Agora, o Rubro-Negro conta com os dois conjuntos atualizados para a sequência da temporada.

Por fim, depois do revés para o Central Córdoba pela Libertadores, os comandados do técnico Filipe Luís voltam a campo pelo Brasileirão. Eles tentam seguir invictos na competição nacional depois de um empate e uma vitória.

