Cashback da Nação! Flamengo intensifica relação com app ‘queridinho’ do Brasil

Flamengo intensifica relação com app 'queridinho' do Brasil em novo plano de ST - (crédito: Foto: Adriano Fontes/CRF)

O Flamengo deu um passo estratégico ao ampliar sua parceria com o Zé Delivery e, simultaneamente, reformular o programa de sócio-torcedor Nação. As mudanças anunciadas visam não apenas expandir os benefícios aos torcedores, mas também democratizar o acesso ao clube — especialmente entre aqueles que vivem fora do Rio de Janeiro.

Com o novo formato do plano “Nação Sem Fronteiras”, o Rubro-Negro reafirma sua intenção de se conectar com torcedores espalhados por todo o Brasil. A mensalidade simbólica de R$ 19,81 — em referência ao ano em que o clube conquistou o título mundial —, garante 100% de cashback por meio de um cupom no aplicativo do Zé Delivery. Tal iniciativa oferecerá um crédito de R$ 20 para compras acima de R$ 70 ao uso do benefício para aproximar ainda mais o torcedor da marca.

Os benefícios, porém, não se restringem ao novo plano. Sócios dos planos “Maraca 1”, “Maraca 2” e “Maraca 3” também passam a contar com cashback de 50% em compras acima de R$ 50 feitas pelo app. “Temos uma relação sólida com o Flamengo e estamos sempre pensando em como fortalecer ainda mais o futebol brasileiro”, afirmou Raphael Rizzo, diretor de Futebol do Zé Delivery. Segundo ele, o patrocínio ao clube visa estreitar laços com os consumidores apaixonados pelo esporte.

Reformulação do ST do Flamengo

Em meio a críticas pela precificação no Maracanã, o Rubro-Negro apresentou oficialmente, na quinta-feira (10 de abril), seu novo modelo de sócio-torcedor. A reformulação manteve os valores das categorias existentes e criou novas segmentações, com destaque para o plano popular.

O “Nação Sem Fronteiras”, além do cashback com o Zé Delivery, oferece prioridade de compra para um jogo por ano no Maracanã — exceto fases decisivas de torneios — e para partidas fora do estado, com disponibilidade de ingressos para carga visitante. Essa alternativa contempla torcedores distantes ou que, mesmo no Rio, não frequentam com regularidade o estádio.

Enquanto isso, os planos antigos foram unificados sob o nome “Nação Maraca”, com três subdivisões:

Nação Maraca 1 (R$ 325,40/mês) : oferece prioridade máxima na compra de ingressos, possibilidade de aquisição de dois ingressos exclusivos por temporada, resgate de experiências e 100% de cashback via Zé Delivery.

: oferece prioridade máxima na compra de ingressos, possibilidade de aquisição de dois ingressos exclusivos por temporada, resgate de experiências e 100% de cashback via Zé Delivery. Nação Maraca 2 (R$ 150,00/mês) : apresenta um valor intermediário entre os antigos planos Platina e Ouro, com benefícios proporcionais e carga de ingressos reservada.

: apresenta um valor intermediário entre os antigos planos Platina e Ouro, com benefícios proporcionais e carga de ingressos reservada. Nação Maraca 3 (R$ 61,00/mês): conta com prioridade 3, 60% de desconto na inteira e possibilidade de inclusão de convidados por R$ 50,00 mensais.

Para todos os níveis, será possível adquirir o Pacote Maracanã anual, cuja venda abrirá em breve. A reformulação vislumbra equilibrar a presença de público no estádio com a sustentabilidade financeira da operação. “Temos intenção de trazer todos os torcedores, dando mais chance de o ingresso chegar a eles”, declarou Roberto Trinas, diretor de produtos e serviços do clube.

Torcida do Flamengo como patrocinadora

O objetivo do clube vai além de facilitar o acesso ao Maracanã. Atualmente com cerca de 80 mil sócios, a meta anunciada por Trinas visa atingir toda a torcida — estimada em 45 milhões. A ideia principal se baseia em transformar o programa no maior patrocinador do clube. Segundo ele, o valor do plano popular pode ser compensado com cupons de desconto em parceiros e frete grátis no e-commerce rubro-negro.

Quadro social da Gávea

Paralelamente à reformulação do programa Nação, o clube promoveu reajustes nas mensalidades de sócios da Gávea. Os aumentos variam entre 13,6% e 56%, gerando insatisfação entre os associados. O valor para a categoria “Off-Rio”, por exemplo, quintuplicou desde 2020, e passou de R$ 232,00 para R$ 299,00. A secretaria do clube justificou a alta como uma necessidade para manter a qualidade dos serviços, ainda que o número de associados nessa categoria tenha caído consideravelmente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.