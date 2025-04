Calleri afirma que São Paulo merece ser cornetado: ‘Faltou catimba’

O São Paulo vacilou ao abrir 2 a 0 e permitir o empate do Alianza Lima, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira (10), no Morumbis. Ferreira marcou os dois gols do time paulista, enquanto Eryc Castillo e Quevedo balançaram a rede para os visitantes. Calleri lamentou o tropeço da equipe.

Aliás, na visão do atacante argentino, o São Paulo precisava de mais catimba para confirmar a vitória. Além disso, ele afirmou que o time merece as vaias e críticas dos torcedores.

VEJA: São Paulo vacila e fica no empate contra Alianza Lima

“Jogamos um bom primeiro tempo, uns 20 minutos finais muito bons, fizemos os gols, poderíamos ter feito mais. Voltamos do intervalo, não sei o que aconteceu, tomamos dois gols. Agora todo mundo é cornetado, a gente merece isso. O único jeito é trabalhar. Temos um jogo importante no domingo. Trabalhar, não tem outra coisa”, disse Calleri ao final da partida.

Com o empate, o São Paulo chegou a quatro pontos no Grupo D. O Libertad, no entanto, lidera com duas vitórias e será o próximo adversário do Tricolor. Alianza Lima, com um ponto, e Talleres, da Argentina, que perdeu os dois jogos até aqui, completam o grupo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.