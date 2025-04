Corinthians x Palmeiras (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste sábado (12), às 11h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O clássico acontece no Parque São Jorge, casa do Timão. O Corinthians ocupa a vice-liderança, com sete pontos, enquanto o Palmeiras está em nono lugar, com cinco pontos em três jogos.

Onde assistir

O SporTV transmite o confronto.

Como chega o Corinthians

Com duas vitórias e um empate, o Timão busca mais uma taça e disputa seu primeiro clássico na competição. Sob o comando de Lucas Piccinato, o time conta com a meia Duda Sampaio e a zagueira Mariza como destaques. No ataque, Gabi Zanotti e Ariel Godoi assumem a responsabilidade de balançar as redes. Na lateral esquerda, Tamires segue contribuindo com sua experiência.

Como chega o Palmeiras

O Verdão entra em campo precisando urgentemente da vitória fora de casa. Em três partidas, o time venceu uma e empatou duas – a última delas contra o Grêmio, em um empate por 3 a 3. A defesa preocupa, já que tem dado espaço para as adversárias criarem e levarem perigo ao gol defendido por Natascha. No setor ofensivo, Amanda Gutierres e Soll aparecem como as principais esperanças de gol.

Corinthians x Palmeiras

4ª rodada do Brasileirão feminino 2025

Data e horário: Sábado, 12 de abril – 11h (de Brasília)

Local: Estádio da Fazendinha, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Leticia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla (Gabi Zanotti), Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Natascha; Rhay Coutinho, Isadora, Pati Maldaner e Fê Palermo; Brena, Diany e Lais Estevam; Tainá Maranhão, Soll e Amanda Gutierres.Técnica: Camilla Orlando

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Auxiliares: Leandra Aires Cossette e Marcela de Almeida Silva – Ambas de SP

