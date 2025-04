???Hat-trick??? pelo Inter faz Alan Patrick igualar marca na Liberta após 13 anos

Alan Patrick novamente liderou uma vitória do Inter. Nos 3 a 0 sobre o Atlético Nacional pela Libertadores, o camisa 10 marcou todos os gols. Fez os dois primeiros em cobrança de pênaltis e no último aproveitou cruzamento rasteiro de Aguirre. Assim, ele igualou feitos que perduravam há alguns anos.

Um jogador do Colorado não marcava três gols na mesma partida desde maio de 2022. Na ocasião, houve uma situação incomum, o volante Rodrigo Dourado foi o autor do hat-trick (expressão para três gols) no triunfo por 5 a 1 sobre o 9 de Octubre, do Equador, pela Sul-Americana. Ao ampliar o cenário especificamente para a disputa da Libertadores, um atleta do Internacional não marcava três gols desde a edição de 2012. Na oportunidade, o centroavante Leandro Damião conseguiu tal proeza na vitória por 5 a 0 sobre o The Strongest, da Bolívia.

Proeza “memorável” e momento especial no Inter

O hat-trick permitiu que o meio-campista se aproximasse do camisa 9 na lista de artilheiros históricos do Inter na Libertadores. Afinal, após o feito, o atual capitão Colorado chegou aos oito gols e assumiu a segunda colocação. Deste modo, ele tem três a menos que Leandro Damião.

“É o primeiro hat-trick da minha carreira e acaba ficando ainda mais especial por ser em uma noite de Libertadores, no Beira Rio, casa cheia, a torcida nos apoiando. Então uma noite memorável, muito feliz. Tenho vivido um momento especial com a camisa do Inter, três gols numa Libertadores não é sempre que acontece, ainda que sou meia”, detalhou Alan Patrick.

Com o resultado , o Internacional assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores. Os gaúchos têm os mesmos quatro pontos do Bahia, mas levam vantagem no saldo de gols. A vitória também permitiu a equipe a alcançar os 16 jogos de invencibilidade e repetir feito no segundo semestre do ano passado no returno da última edição da Série A, já sob o comando de Roger Machado.

O Inter volta a campo, no domingo (13), quando enfrentará o Fortaleza, às 20h, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.