Fábio brinca sobre DVD de Renato após goleada do Fluminense: ‘?? multicampeão’

O Fluminense conquistou mais uma vitória sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Diante do San José, o treinador optou por uma escalação recheada de reservas, porém o goleiro Fábio seguiu entre os onze. Depois da partida, o experiente arqueiro entrou no clima das brincadeiras sobre o DVD do treinador e também falou sobre a gratidão ao clube carioca.

“É importante. Tem história, tem que mostrar (DVD). Títulos, gols… É sempre bom estar evoluindo. Minha carreira foi dessa forma: tento sempre aprender ao máximo, sempre observando. É dessa forma que a gente segue jogando, porque estou sempre me corrigindo e evoluindo”, destacou.

“Renato é multicampeão. Já atuou muito tempo dentro das quatro linhas, conhece muito e, como treinador, também tem muita experiência. A gente está aqui para ajudar. O mais importante é estar sempre à disposição do grupo e auxiliar de todas as formas”, acrescentou.

“Gratidão de poder fazer parte dessa história do Fluminense. Grandes jogadores vestiram essa camisa. Consegui alcançar títulos importantes. Esse é mais um objetivo cumprido desde a minha estreia, sempre buscando conquistas para alegrar os torcedores”, finalizou o goleiro.

Por fim, o Fluminense mede forças com o Santos, neste domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.

