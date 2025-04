Torcedor do Atlético Nacional morre após briga em Porto Alegre

Alejandro Lopera Zuluaga, de 27 anos, torcedor do Atlético Nacional, da Colômbia, morreu e outro homem ficou ferido após uma briga na madrugada desta sexta-feira (11), em Porto Alegre, logo após a derrota por 3 a 0 para o Internacional.

De acordo com a Brigada Militar (BM), um motorista de aplicativo abordou policiais na Rua Loureiro da Silva, na Cidade Baixa, e relatou que havia um homem ferido no carro. Ele informou que, por volta das 3h, deixou um passageiro na Rua da República, nas proximidades da Rua Lima e Silva.

Em seguida, torcedores do Atlético Nacional cercaram o veículo e exigiram que ele levasse um ferido ao hospital. Eles, assim, entraram no veículo junto com a vítima, que já estava morta quando os policiais checaram.

No entanto, o motivo da briga ainda está sendo investigado. Segundo informações preliminares, Alejandro foi esfaqueado por outro torcedor do Atlético Nacional, que fugiu. Na tentativa de escapar da retaliação de outros torcedores, o suspeito entrou em dois estabelecimentos comerciais, mas sofreu pancadas e facadas.

Inclusive, o segundo torcedor colombiano no incidente foi socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi submetido a cirurgia. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Testemunha no local

Uma moradora da Rua João Alfredo contou que ouviu gritos por volta das 3h20min. Da sacada de casa, a artista plástica Jaire Sutelo viu “boa parte da briga”. Ela ainda relatou que havia muito sangue em um dos torcedores agredidos.

“Eu vi quando eles (torcedores) correram, ouvi os gritos e saí na sacada. Eles vieram correndo, desesperados, o cara (uma das vítimas) veio desesperado na frente”, contou ao jornal ‘Zero Hora’.

“Estava meio baixa a grade, aí ele conseguiu deslizar, se jogar para dentro. Eles continuaram batendo e tentando entrar, aí o pessoal (da lanchonete ficou) tentando segurar a grade”, completou.

