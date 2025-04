Neymar treina no Santos e será relacionado para enfrentar o Fluminense; Soteldo é dúvida

O Santos voltou a treinar nesta sexta-feira (11) visando ao duelo contra o Fluminense, no domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, Neymar treinou com o elenco do Peixe e deve ser relacionado para enfrentar o Tricolor, no Maracanã. Contudo, a tendência é que o jogador comece no banco de reservas.

Neymar se recuperou de um problema muscular na coxa esquerda e, apesar disso, o Santos trata o retorno do camisa 10 com cautela. Afinal, o clube teme que ele venha a sofrer novas lesões musculares por conta da sequência de partidas no Brasileirão e Copa do Brasil.

Soteldo, por sua vez, segue como dúvida. O venezuelano segue realizando trabalhos na academia e não participou de nenhum treino no gramado com os companheiros nesta semana. Assim, o atacante deve desfalcar o Peixe no jogo no Rio de Janeiro.

Os zagueiros Luisão e Luan Peres, o lateral-esquerdo Kevyson, o volante Tomás Rincón e o atacante Deivid Washington também ficaram na academia. Ao contrário de Soteldo, eles não preocupam para o duelo contra o Fluminense. Os atletas foram poupados para controle de carga, afinal atuaram por 60 minutos em jogo-treino contra o Água Santa, na última quinta-feira.

Zagueiro retorna aos treinos do Santos

A boa notícia ficou pela volta do zagueiro Zé Ivaldo às atividades. O jogador realizou trabalhos à parte nos últimos dias e não enfrentou o Água Santa devido a uma pancada que recebeu no empate com o Bahia, no último domingo.

No treinamento desta sexta, o elenco realizou trabalhos técnicos de movimentação e passe, com o grupo dividido em dois. Em seguida, o treinador Pedro Caixinha promoveu uma atividade tática e pode fazer alterações no time para a partida de domingo. O lateral-direito Leo Godoy, o volante Diego Pituca e o meia Thaciano estão cotados para começarem entre os 11.

A provável escalação do Santos para enfrentar o Fluminense é: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Thaciano e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares.

