Atacante da Seleção fala sobre expectativa para final do Sul-Americano sub-17: ‘Vamos buscar o título’

Luís Gustavo marcou o gol que classificou o Brasil à semifinal do Sul-Americano - (crédito: Divulgação/ CBF)

Neste sábado, a Seleção Brasileira sub-17 entra em campo diante da Colômbia pela final do sul-americano sub-17. Com a vaga na Copa do Mundo da categoria já conquistada, o Brasil busca o 14º título da competição. O atacante Luís Gustavo, uma das joias brasileiras, destacou o que espera para a final.

“Muito feliz por tudo o que a gente vem construindo na competição. Todo atleta sonha em vestir a camisa da Seleção, disputar grandes campeonatos e ser campeão. A gente está bem focado, sabemos da dificuldade que teremos no sábado, enfrentar os donos da casa, mas a gente confia no nosso trabalho e vamos buscar o título”, disse o camisa 11.

Luís Gustavo é uma promessa da categoria de base do Red Bull Bragantino. O atacante tem sido titular da equipe e marcou o gol que classificou o Brasil para a semifinal da competição e para a próxima Copa do Mundo sub-17.

A Seleção Canarinho garantiu vaga na final após bater o Chile por 1 a 0. Luís Gustavo exaltou a classificação brasileira.

“Uma vitória difícil em uma partida muito disputada. Estamos todos de parabéns pelo o que fizemos, tivemos um controle de jogo muito bom e não desistimos do resultado em nenhum momento. A gente está focado no Sul-Americano, fazendo um grande trabalho e a classificação demonstrou bem isso. Não temos muito tempo para comemorar, temos a decisão no sábado e vamos lutar para ser campeão”, finalizou.

Brasil e Colômbia se enfrentam às 21h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena.

