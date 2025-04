Recorde! Cristiano Ronaldo tem marca avaliada em R$ 5,7 bilhões

Uma máquina de recordes! A marca pessoal de Cristiano Ronaldo, jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, ultrapassou em 2025, 850 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 5,7 bilhões, de acordo com um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).

A pesquisa, portanto, avaliou 28 variáveis, distribuída em seis dimensões: receitas, mídia, redes sociais, conquistas esportivas, influência social e impacto. Aliás, o número representa um crescimento de 325% desde 2020.

Vale lembrar, que em 2011, a marca CR7 valia cerca de 24,5 milhões de euros. Dessa forma, o desempenho do jogador dentro e fora de campo impulsionou o crescimento. Na época, o português já havia conquistado uma Bola de Ouro, em 2008. No entanto, ele conquistou mais quatro troféus depois: 2013, 2014, 2016 e 2017.

Cristiano Ronaldo: o atleta mais bem pago do mundo

Cristiano Ronaldo recebe cerca de 200 milhões de euros anuais do Al-Nassr e ainda mais 150 milhões de euros em contratos publicitários, de acordo com o jornal espanhol Marca. O jogador tem contrato com Nike, Tag Heuer e Louis Vuitton.

No ano passado, o site americano “Sportico”, especializado em negócios do esporte, listou os cem esportistas mais bem pagos durante o ano, em valores somados de salário e patrocínios. CR7, portanto, estava no topo da lista.

Além disso, o português é a pessoa mais seguida do mundo, com mais de 1 bilhão de seguidores, sendo 648 milhões apenas no Instagram.

CR7 é um dos grandes nomes do jogador mundial. Durante a sua carreira, ele conquistou 31 troféus – entre eles, cinco Ligas dos Campeões. Ainda em atividade, o atacante busca atingir outra marca na carreira: marcar 1000 gols. Com passagens pelo Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr e seleção portuguesa, o português marcou ao todo 931 gols em 1.274 partidas.

