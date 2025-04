Fluminense fecha parceria com America, presidido por Romário

Romário (esq.) celebra acordo com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O Fluminense anunciou uma parceria com o America, clube carioca presidido por Romário, nesta sexta-feira (11). O presidente tricolor, Mário Bittencourt, recebeu no CT Carlos Castilho o tetracampeão, que defendeu as cores do Flu entre 2002 e 2004.

Assim, com a parceria, o Fluminense cederá ao America jogadores sem espaço no profissional. O empréstimo será, dessa forma, uma oportunidade para os atletas ganharem rodagem na disputa da Série A2 do Campeonato Carioca.

Romário agradeceu ao Fluminense pelo acordo, ressaltando o carinho que nutre pelo clube e sua torcida.

“Fiquei bastante impressionado (com a estrutura), quero parabenizar ao presidente Mário (Bittencourt) pelo que eu vi. Tudo isso nasceu das mãos dele, principalmente essas melhorias. É uma honra poder estar aqui no Fluminense, já tive a oportunidade e o prazer de ter vestido essa camisa. Sei da grandeza desse clube, do tamanho dessa história e fico muito feliz de poder estar fazendo uma parceria com o Fluminense”, disse o Baixinho.

O presidente do America também falou sobre a parceria em si.

“O Fluminense vai emprestar de três a cinco jogadores ao America até o final do Campeonato Carioca da Série A2, para que esses jogadores possam ajudar nessa competição, já que o America tem a vontade de subir para a primeira divisão. Tenho certeza de que, com esses jogadores do Fluminense, as dificuldades vão diminuir”, revelou.

Presidente do Fluminense celebra acordo

O presidente Mário Bittencourt destacou a importância da parceria não apenas para Fluminense e America, mas também para o desenvolvimento do futebol carioca como um todo. Ele ressaltou a história de Romário no futebol brasileiro, lembrando, então, de sua passagem pelo Tricolor, contratado para as comemorações de 100 anos do clube, em 2002.

“Muito feliz em receber o Romário, para mim sempre foi um grande ídolo. Quando eu era somente torcedor, sempre tive a vontade de vê-lo com a camisa do Fluminense, tive essa oportunidade de vê-lo jogando aqui, fazendo muitos gols. Depois nos tornamos amigos do futebol, é uma pessoa que eu respeito muito. Começamos a desenvolver uma ideia dos atletas que não estamos aproveitando no profissional, que a gente possa fazer uma parceria com algum clube do Rio para que pudéssemos ajudar. O Fluminense precisa fomentar o futebol do Rio como um todo, e os clubes considerados de menor investimento são muito importantes para que a gente encontre novos talentos. Sabendo da capacidade do Romário e da história do America, ligamos para ele e marcamos essa reunião. Que o America possa fazer um grande campeonato da Série A2 e voltar à primeira divisão”, declarou Mário.

