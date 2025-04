Neto detona estrela do São Paulo após empate na Libertadores: ???Se acha o dono do time???

Neto condenou atuação de Calleri no empate do São Paulo diante do Alianza Lima, pela Libertadores - (crédito: Foto: Reprodução / Band)

O empate por 2 a 2 entre São Paulo e Alinza Lima, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na última quinta-feira (10), motivou o ex-jogador Neto a fazer novas críticas. Dessa vez, o alvo das reclamações do apresentador do “Donos da Bola” foi o atacante Calleri.

O Tricolor Paulista chegou a abrir uma vantagem de dois gols no placar, mas sofreu o empate, situação que causou um cenário de frustração. Assim, a atuação do atacante argentino não agradou. Inclusive, Neto lhe comparou a jogadores com passagens marcantes pela equipe como forma de criticá-lo.

“O Calleri acha que é o Careca. Acha que é o dono do time. Vocês, dirigentes do São Paulo, quem vocês pensam que são para achar que o Calleri é bom de bola? Ele é um estorvo. Se jogasse Calleri e França, Luís Fabiano, Dodô, nunca que ele faria uma tabela”, pontuou o comunicador.

“Mas vocês de hoje em dia, com esse futebol medíocre e horroroso, me falam: ‘Toca pro Calleri que é gol’. É o quê? Ele é um dos piores atacantes que já vi no São Paulo. Ainda junta com um treinador ruim”, complementou o ex-jogador do Corinthians.

Panorama do São Paulo na Libertadores

Com o empate, o Tricolor Paulista alcançou os quatro pontos e termina a segunda rodada da Libertadores na segunda colocação do Grupo D. A liderança é do Libertad, do Paraguai, que soma dois pontos a mais. O último adversário do São Paulo na competição, o Alianza Lima, do Peru, conseguiu somente o seu primeiro ponto e se encontra em terceiro lugar.

Por outro lado, o Talleres, da Argentina, perdeu seus dois compromissos até aqui e ocupa a quarta e última colocação. Seu oponente seguinte na Libertadores é o Libertad, no dia 23 de abril, às 21h30, no Estádio La Huerta, em Assunção, no Paraguai.

