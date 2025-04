João Fonseca promete camisa de presente a ídolo do Flamengo

João Fonseca prometeu presentear Júnior Maestro, ex-lateral-esquerdo do Flamengo, com uma de suas camisas. A indicação ocorreu ainda durante a preparação para o Master 1000 de Madri. O promissor atleta indicou tal atitude em retribuição a uma sinalização do ex-jogador.

João Fonseca é torcedor do Flamengo. Júnior comunicou que presentearia o tenista com uma camisa do pentacampeonato brasileiro em 92. O contato, aliás, ocorreu através de um amigo do ex-lateral-esquerdo, que esteve presente no local de treino do promissor atleta. O tenista se prepara para o Master 1000 de Madri – que tem início no dia 23 de abril – na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro.

Ex-jogador do Flamengo se surpreende com humildade do tenista

Através de uma postagem nas redes sociais, Júnior Maestro detalhou como foi a intermediação. Rapidamente, João respondeu o ex-lateral do Flamengo com um vídeo para agradecê-lo. Posteriormente ao atleta indicar que teria uma atitude recíproca, Júnior exaltou a humildade do tenista, apelidou-o como “Guga” e assegurou que continuará na torcida.

Um amigo do samba @zegotinhaoficial agora que virou “tenista” Kkkkk. Aí foi assistir o João Fonseca treinar aqui no Rio. Como sei que o JF e torcedor do Flamengo, falei pra ele que ia presentear com uma camisa comemorativa que fiz do Pentacampeonato de 92. E o moleque na maior humildade do mundo mandou esse recado. JF vou torcer muito até você chegar ao topo do ranking do tênis, e saiba que você é nosso GUGA amanhã ! ??????

No atual cenário, o promissor atleta conta com 20 vitórias de ATP e 13 resultados negativos, com a conquista de um título em Buenos Aires. Inclusive, João surpreendeu ao atingir algumas proezas diante de sua pouca idade. Afinal, ele se tornou um dos tenistas mais jovens a vencer um ATP. Além disso, alcançou o recorde de ser o brasileiro mais jovem a triunfar em uma partida de Grand Slam.

