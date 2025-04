Colômbia x Brasil, pelo Sul-Americano Sub-17: onde assistir e escalações

Em busca de mais um título, Colômbia e Brasil fazem a final do Sul-Americano Sub-17, neste sábado (12), às 21h (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena. A Seleção Brasileira busca o 14º título da competição, enquanto os Cafeteros querem conquistar o torneio pela segunda vez em sua história. Finalistas da edição deste ano, as seleções, aliás, fizeram as melhores campanhas dos seus respectivos grupos na primeira fase do Sul-Americano sub-17 2025.

Onde assistir

A final entre Colômbia e Brasil, pelo Sul-Americano Sub-17, terá a transmissão do Sportv, neste sábado.

Como chega a Colômbia

Os colombianos lideraram o Grupo A, com nove pontos conquistados em quatro partidas. Os brasileiros, por sua vez, ganharam dez pontos no Grupo B nos mesmos quatro jogos.

Jogando em casa, a Colômbia quer quebrar um jejum de 22 anos sem conquistar o título do torneio. A primeira e última vez que o país levantou o troféu foi em 1993, quando o torneio também foi sediado em solo colombiano. Logo depois de eliminarem a Argentina na fase de grupos, golearam a Venezuela por 5 a 1 na semifinal.

Como chega o Brasil

Os meninos da Seleção Brasileira, portanto, chegaram à decisão da competição após empatar com o Uruguai (1 a 1) na estreia e depois vencer todos os jogos: Bolívia (3 a 0), Venezuela (1 a 0), Equador (3 a 2) e Chile, pela semifinal (1 a 0). O Brasil, assim, pode conquistar seu 14° título do Sul-Americano Sub-17. Antes da decisão, o técnico Dudu Patetuci, aliás, concedeu entrevista à CBF TV e comentou sobre o desempenho do Brasil na competição.

“A gente veio crescendo dentro da competição. Acredito que, no início, um pouco de ansiedade, um pouco de nervosismo por parte dos atletas, e isso também fez com que a gente tivesse a percepção e realizamos algumas trocas, que é normal nessa idade. Com as trocas, conseguimos ir crescendo e melhorando, e a gente foi encorpando. A equipe foi ganhando confiança com os resultados, com as vitórias, e a gente chega num momento muito bom para a final”, disse.

A supremacia da Seleção Brasileira Sub-17 no continente, afinal, é atestada pelas conquistas em 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017 e 2023.

Colômbia x Brasil

Final do Sul-Americano Sub-17

Data-Hora: 12/04/2025, às 21h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico, Cartagena (COL)

Onde assistir: Sportv

Colômbia: Mendoza; Macías, García, Herazo, Rivas; Orozco, Agamez, Quiñones; Flórez, Sevillano e Londoño. Técnico: Freddy Hurtado.

Brasil: Arthur Jampa; Angelo, Vitão, Kauã Prates e Rafael Gonzaga; Gustavo Gomes, Zé Lucas, Andrey, Ran Pablo e Dell. Técnico: Dudu Patetuci.

