Flamengo vence Sport na Ilha do Retiro pelo Brasileirão feminino

Meninas do Flamengo venceram fora de casa pela quarta rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo venceu o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro nesta sexta-feira (11), pela quarta rodada do Brasileirão feminino. A equipe carioca saiu na frente com Agustina, viu o Leão empatar com Géssica e, na segunda etapa, Vitória Almeida entrou para garantir o triunfo.

Com o resultado, o Time da Gávea subiu para a quarta colocação, com sete pontos. Por outro lado, com a derrota em casa, o Rubro-Negro Pernambucano segue na vice-lanterna do campeonato, com apenas um ponto. Ambas as equipes, aliás, podem perder posição até o fim da rodada.

O jogo

As meninas do Leão da Ilha, em casa, iniciaram pressionando com a primeira chegada ao seis minutos de jogo. Porém, foi o time carioca que abriu o placar. Aos 10, Augustina aproveitou rebote na área após finalização de Fernandinha e balançou as redes. Logo depois, aos 13, Cristiane quase ampliou para o Fla de peito, porém a goleira espalmou. O time carioca seguiu em cima e acumulou mais três chances: com Gláucia, Juliana Ferreira e Laysa. Sem conseguir amplicar o placar, as visitantes viram as donas da casa empatar a partida aos 29 minutos. No lance, Jaque disparou pela direita, cruzou para a área, e a bola sobrou para Géssica, que empurrou para as redes.

Já na segunda etapa, as Meninas da Gávea colocaram uma bola na trave logo aos oito minutos, com Cristiane. Assim como na primeira etapa, o time carioca seguiu em cima, com coleção de chances. Após tantas tentativas, o gol finalmente saiu aos 35 minutos. Vitória almeida entrou no lugar de Fernandinha e, em seu primeiro toque na bola, marcou. A atacante aproveitou cruzamento e, de cabeça, colocou o Flamengo novamente na frente do Sport.

Manifestação contra o racismo

Antes do duelo, jogadoras de Sport e Flamengo se uniram em um protesto contra o racismo. Pintinho, representando o Sport, e Djeni, do Flamengo, fizeram a leitura de uma mensagem antes do apito inicial. A manifestação ocorreu em resposta a um episódio ocorrido no fim de março, quando um pedaço de banana foi arremessado em direção às atletas do time pernambucano.

“Somos mais do que apenas jogadoras, somos exemplos. Exemplo de respeito, de união e, acima de tudo, de igualdade. Não foi fácil chegar até aqui. Muitos são os desafios enfrentados por mulheres que decidem viver no futebol. Eles nos tornam mais fortes. Somos feitas de coragem, resiliência e de amor pelo que fazemos.

E é justamente por isso que afirmamos que você, racista, não nos assusta! Não temos medo. Vamos enfrentar essa praga abjeta e vamos vencer”, diz parte da mensagem.

Agenda

Pela quinta rodada do Brasileirão feminino, o Flamengo recebe o Palmeiras na próxima terça-feira (15), às 18h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro. Já na quarta-feira, o Sport Recife visita o São Paulo, às 16h, no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel.

