Oficial: Grêmio anuncia o lateral Marlon, ex-Cruzeiro

O Grêmio oficializou nesta sexta-feira (11), por meio das redes sociais, a contratação do lateral-esquerdo Marlon, que estava no Cruzeiro. O jogador de 27 anos, então, chega por empréstimo até o fim de 2025, com opção de compra ao final do vínculo.

“MARLON É GRÊMIO! Um lateral-esquerdo que apoia no ataque e auxilia na marcação. Este é Marlon, o novo #ReforçoTricolor! Que seja uma temporada vitoriosa com as três cores. MUITO BEM-VINDO!”, publicou o Tricolor Gaúcho.

O atleta chegou ao Cruzeiro em 2023, após passagem pelo Ankaragücü, da Turquia. Porém, atuou em apenas sete partidas pelo Cabuloso neste ano, sendo titular na derrota para o Mushuc Runa, na última quarta (9). No total, Marlon disputou 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, com quatro gols e sete assistências.

Histórico

Marlon estreou como profissional em 2015, pelo Criciúma, período em que também foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Após três temporadas no clube catarinense, foi para o Fluminense por empréstimo, onde teve boa passagem e, portanto, acabou sendo adquirido em definitivo em 2019.

Com a camisa do Tricolor carioca, conquistou a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca em 2022. O lateral também acumulou experiência internacional, defendendo o Boavista, de Portugal, e os turcos Trabzonspor e Ankaragücü. Na Turquia, aliás, teve destaque ao conquistar a Supercopa local com o Trabzonspor.

