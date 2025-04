Palmeiras x Corinthians: onde assistir, escalações e mais

O dérbi paulista agita o Brasileirão neste fim de semana. Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 3ª rodada. Assim, este será o primeiro encontro entre as equipes após a final do Paulistão e o clássico de número 385 na história. O vencedor pode assumir a liderança isolada do campeonato.

Este será o quarto dérbi da temporada. Na fase classificatória do Paulistão, o clássico terminou empatado por 1 a 1. Já na final, o Timão conquistou o título após o triunfo por 1 a 0 no Allianz Parque e o empate por 0 a 0 na Neo Química Arena. Dessa vez, a partida terá manda do Alviverde. Mas não será no Allianz Parque por causa do show de Gilberto Gil, que está em sua turnê de adeus aos palcos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva da Record na TV aberta e do Premiere na TV fechada.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras tenta virar a página após o vice-campeonato no Paulistão. Embalado por três vitórias consecutivas, o Verdão pode conseguir a ‘revanche’ da decisão e assumir a liderança do Brasileirão. Entretanto, terá que superar desfalques como o meia Raphael Veiga, que sofreu uma lesão no ombro durante a vitória sobre o Cerro Porteño, na Libertadores.

Como chega o Corinthians

Após encerrar o jejum estadual, o Corinthians quer manter o bom início no Brasileirão e sonha alto. O Timão terá o retorno dos titulares, que foram poupados no empate com o América de Cali, fora de casa, na Sul-Americana. Para brigar nas cabeças do Brasileiro, o time comandado por Ramón Díaz terá que se provar. Assim, nada melhor que começar isso diante do rival que brigou pelos últimos títulos.

Palmeiras x Corinthians

Brasileirão – 3ª rodada

Data e horário: 12/04/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Palmeiras: Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Corinthians: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho (Gustavo Henrique) e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); Raniele, José Martínez e Carrillo; Romero (Igor Coronado), Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Emiliano Díaz

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michel Stanislau (RS)

VAR: Vagner Reway (ES)

