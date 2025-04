Leandro Damião anuncia aposentadoria dos gramados

Chegou ao fim a carreira de Leandro Damião. Aos 35 anos, o atacante anunciou sua aposentadoria dos gramados nesta sexta-feira (11), em suas redes sociais. O jogador teve uma passagem marcante pelo Internacional, além de defender a Seleção Brasileira, o Santos, Cruzeiro, Flamengo, futebol japonês e seu último clube foi o Coritiba, no ano passado.

O jogador foi descoberto no futebol de várzea de Santa Catarina e, em 2009, estreou no profissional pelo Atlético Ibirama. Damião chamou a atenção após marcar oito gols no Catarinense e partiu para Internacional. Lá, atuou pelo Time B no resto do ano e se juntou à equipe principal no ano seguinte, onde se destacou no título da Libertadores.

Em 2014, o Santos recebeu o atacante, após o jogador ter sido contratado pela empresa Doyen, por R$ 41 milhões. Entretanto, Damião nunca mais conseguiu se destacar. Depois do Peixe, o jogador ainda passou por Cruzeiro, Flamengo, retornou ao Internacional, por empréstimo, Kawasaki Frontale, do Japão, e, por último, o Coritiba, onde atuou até julho de 2024 e marcou apenas três gols.

O atacante chegou à Seleção Brasileira em 2011. Damião estava no time que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2012. Era um nome muito presente no ciclo para a Copa de 2014, mas sofreu uma grave lesão nas vésperas da Copa das Confederações de 2013 e nunca mais vestiu a amarelinha.

Havia a expectativa que Damião retornasse ao Inter para pendurar as chuteiras, mas a negociação não evoluiu. O atacante chegou a receber uma proposta nos últimos dias do futebol alemão, mas recusou, por já estar decidido em parar. Desde março, o jogador retornou ao futebol amador, atuando por um clube de São Bernardo do Campo.

Confira a nota de despedida de Leandro Damião

“Chegou o momento de pendurar as chuteiras e fechar um capítulo que foi decisivo na minha história. Hoje, me despeço do futebol. Um sonho de menino que virou realidade. Com o apoio incansável do meu pai, da minha família, e com muita dedicação, consegui alcançar aquilo que parecia tão distante: ser jogador de futebol.

Ficam os amigos, o carinho das torcidas, o respeito pelos clubes que defendi e, acima de tudo, a gratidão. Da viagem de carro a Santa Catarina, onde tudo começou, aos momentos inesquecíveis pelo Internacional; do sonho de vestir a Amarelinha aos momentos históricos no Japão. Eu fui um vencedor”.

