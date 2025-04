Fluminense x Internacional (feminino): onde assistir, escalações e mais

Finalistas da Copinha Feminina de 2024, Fluminense e Internacional escrevem um novo capítulo da rivalidade no futebol feminino. Em situações distintas no Brasileirão, as Meninas de Xerém e as Gurias Coloradas se enfrentam neste sábado (12), às 17h (de Brasília), em Moça Bonita, pela 4ª rodada.

Veja a tabela do Brasileirão Feminino A1!

Onde assistir

O jogo terá transmissão da TV Brasil (TV aberta).

Como chega o Fluminense

As Guerreiras do Fluzão vivem o melhor início de temporada sob o comando do técnico Hoffmann Túlio. Em dez jogos disputados no ano, são cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de 18 gols marcados e 11 sofridos. Portanto, a equipe tricolor chega embalada para o confronto diante do Internacional. No Brasileirão Feminino, são duas vitórias em três rodadas.

Como chega o Internacional

As Gurias Coloradas não começaram bem a caminhada no Brasileirão Feminino e buscam a reabilitação. Nas primeiras três rodadas, foram duas derrotas e um empate. Assim, o time ocupa uma das últimas colocações na tabela, à frente somente do Sport pelo saldo de gols e do 3B da Amazônia, que ainda não pontuou.

Fluminense x Internacional

4ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 12/04/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense: Claudia; Karina, Gislaine, Yasmin e Sorriso; Claudinha, Xerife e Lurdinha; Raquel, Chú Santos e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio

Internacional: Tainá; Lorranny, Capelinha (Leticia Debiasi), Fefa Lacoste e Katrine; Jordana, Marzia, Julia Bianchi e Rafa Mineira; Paola (Anny Marabá) e Belén Aquino. Técnico: Jorge Barcellos

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)

VAR: Luciana Mafra Leite (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.