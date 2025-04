Patrocinador do Flamengo é suspenso pelo Ministério da Fazenda

O Ministério da Fazenda suspendeu temporariamente a operação da patrocinadora master do Flamengo e mais três empresas de apostas esportivas. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial da União.

A Pixbet é detentora da FlaBet, que foi exposta na camisa do Flamengo na derrota diante do Central Cordoba, da Argentina, por 2 a 1, pela Libertadores. As outras casas de apostas afetadas foram Caixa Loterias, Baú Bingo e CBET.

De acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, as empresas não cumpriram algumas exigências previstas nas regras de regulamentação das apostas. Assim, as plataformas foram suspensas de oferecer apostas por até 90 dias.

Contudo, os sites continuarão acessíveis apenas para que os usuários possam retirar os valores que já depositados. Se as empresas regularizarem a situação no prazo de até 90 dias, poderão voltar a operar normalmente. Caso contrário, terão a autorização cancelada.

A Pixbet patrocina o Flamengo desde o início de 2024. O acordo pode chegar a R$ 470 milhões até 2027. O Rubro-Negro tem um dos quatro maiores contratos de patrocínios do futebol brasileiro.

