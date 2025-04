Fortaleza x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional encara o Fortaleza pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), às 20h, na Arena Castelão. O Colorado pode ir a campo com um time alternativo pela maratona desgastante de partidas. Mesmo ainda em um momento inicial da competição, o embate terá um caráter decisivo. Afinal, está em disputa a manutenção da liderança do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record na TV aberta, do Premiere no sistema pay-per-view e na Cazé TV pelo YouTube.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici não vence há dois jogos depois de uma derrota para o Racing, em sua estreia pela Libertadores, e um empate com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Nordeste, aliás, passou por uma situação que gerou apreensão, na última quinta-feira (10). O time cearense enfrentava o Colo-Colo, no Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Contudo, primeiro o duelo foi suspenso e depois cancelado por invasão da torcida no gramado. A Polícia provocou a morte de dois torcedores nos arredores do estádio e ocasionou a revolta coletiva. Apesar do susto, o Fortaleza comunicou que a delegação não passou por mais imprevistos.

O técnico Vojvoda ainda tem algumas dúvidas antes de definir a escalação. No caso entre Titi e Gustavo Mancha na zaga, Pikachu ou Mancuso na ala, além de Zé Welison ou Pol Fernández no meio de campo. Por outro lado, o comandante segue sem poder contar com quatro jogadores. O zagueiro Brítez, o lateral-direito Tinga, o meio-campista Pochettino e o atacante Breno Lopes. Isso porque o quarteto está machucado.

Como chega o Internacional

O Colorado permanece invicto na temporada, em uma sequência de 16 jogos. Assim, igualou a proeza que conseguiu no returno da edição anterior do Campeonato Brasileiro, já sob o comando de Roger Machado. A equipe vem de duas vitórias por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, pela Série A, e Atlético Nacional, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

Pelo calendário desgastante de jogos, o treinador indicou que pode optar por preservar alguns titulares. Assim, os atacantes Borré e Vitinho se credenciam a serem titulares. Por sinal, o zagueiro Clayton Sampaio, o volante Ronaldo e o meio-campista Óscar Romero são cotados a estarem entre os 11 titulares. O trio entraria nos lugares de Rogel, Fernando e Alan Patrick, respectivamente.

FORTALEZA X INTERNACIONAL

3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 13/04/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Titi (Gustavo Mancha), David Luiz, Kuscevic; Pikachu (Mancuso), Lucas Sasha, Zé Welison (Pol Fernández), Martínez, Bruno Pacheco; Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley, Carbonero (Vitinho) e Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook