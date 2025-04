Ironman 70.3: atletas de aço retornam ao DF após de anos

Se o Distrito Federal é a casa dos Três Poderes que unidos regem o Brasil, não haveria lugar melhor para reunir aqueles que somam três talentos em um só atleta. Depois de uma década, Brasília volta a receber uma etapa do Ironman 70.3 e irá concentrar os melhores triatletas do mundo, neste domingo (13/4), a partir das 6h30, para nadar, pedalar e correr com os pontos turísticos do quadradinho como plano de fundo. A competição coloca em disputa vagas para o Mundial da modalidade, em novembro, na Espanha.

A primeira parte do desafio, saindo da concentração no Pontão do Lago Sul, são 1,9 km de natação no Lago Paranoá, seguidos por 90 km de ciclismo, passando pela Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional e a Ponte JK, antes de fechar o percurso com 21,1 km de corrida na Península dos Ministros. Serão ao todo 1.600 competidores, 200 só de Brasília.

A principal categoria é a profissional, que reúne 28 homens e 14 mulheres para competir por duas vagas no masculino e duas no feminino para o Mundial, além de U$ 15 mil de premiação dividida entre os primeiros colocados. Eles inauguram a temporada de 2025 com um gosto especial, por ser o retorno à cidade que recebeu a primeira disputa do campeonato no Brasil, ainda em 2006.

“Nada melhor do que abrir o calendário aqui em Brasília, depois de 10 anos ausente. A cidade respira o triathlon, com toda a estrutura natural para a prática do esporte, com lago, vias largas para pedalar e inúmeros locais seguros para correr. Aqui é um lugar considerado por muitos a capital do triathlon brasileiro e não poderia ficar de fora do nosso circuito. Toda a comunidade está feliz por estar de volta em Brasília”, contou ao Correio o triatleta Reinaldo Colucci, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara-2011 e um dos participantes na prova candanga.

Colucci é um dos brasileiros para a torcida ficar de olho, ao lado de nomes como Igor Amorelli, Miguel Hidalgo, Fernando Toldi, Pâmella Oliveira, Djenyfer Arnold e Bruna Stolf. Já os possíveis rivais no masculino são o argentino Luciano Taccone, o francês Casimir Moine e o chileno Diego Moya, enquanto no feminino a norte-americana Rachel Olson e a mexicana Adriana Carreno Cruz são postulantes ao pódio.

“Eu sempre me sinto bem correndo em Brasília, porque esse clima mais seco me ajuda bastante e prefiro nadar em lago do que em mar. É uma prova que sempre tive boas experiências e estou bem treinado. Acredito que a prova vai ser disputada, com muitos atletas de alto nível, que vai deixar o show muito mais atrativo para o público. Me considero com condições de estar brigando pelo pódio”, acrescentou Colucci.

Além das 42 estrelas profissionais, ainda há espaço para os atletas amadores participarem. A divisão é feita por faixa etária e também coroa vagas para o Mundial em Marbella, na Espanha, marcado para 8 e 9 de novembro. São 70 classificados, 45 divididos entre masculino e feminino e outras 25 exclusivas para as mulheres.

Um dos atletas de olho é Cléber Santos, policial militar do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e triatleta amador desde 2018. Treinador da assessoria esportiva Tri9 e com as orientações do técnico Paulo Sérgio, ele chega para a prova com a bagagem de outras participações em Ironman e de ser ultramaratonista.

“Fiquei dois anos sem treinar triathlon, porque estava me dedicando nas ultramaratonas. Voltei em janeiro com o objetivo de treinar especificamente para essa competição em Brasília e quero bater meu recorde pessoal”, compartilhou.

Programação

5h - 6h25: Acesso dos Atletas à Área de Transição

6h30: Largada Elite Masculina - Pontão do Lago Sul

6h35: Largada Elite Feminina - Pontão do Lago Sul

6h45 - 7h15: Largada Amadores - Pontão do Lago Sul