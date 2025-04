F1: Piastri supera Russell e garante a pole position no GP do Bahrein

Piastri conquistou a segunda pole position da temporada e larga em primeiro no GP do Bahrein - (crédito: AFP)

A pole position do Grande Prêmio do Bahrein é de Oscar Piastri. Com uma volta perfeita no fim do treino classificatório, neste sábado (12/4), o australiano foi o único piloto do dia a marcar um tempo abaixo de 1min30s e garantiu a posição de honra para a corrida de domingo (13/4). Ele desbancou George Russell, da Mercedes, que ficou em segundo, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari.

Piastri conquistou a terceira pole position da carreira e a segunda em 2025. Ele é, inclusive, o único piloto a conseguir largar em primeiro em mais de uma corrida nesta temporada. O desempenho é ainda melhor comparado com os adversários diretos do australiano no mundial de pilotos, já que Lando Norris e Max Verstappen, líder e vice do campeonato, ficaram apenas em 6º e 7º, respectivamente.

"Pareci muito confiante no fim de semana inteiro, me senti muito confortável com o carro. Na classificação, os outros chegaram muito mais do que eu gostaria em nós, mas a volta foi boa. Estou muito feliz com o resultado", disse Piastri.

A surpresa do dia foi Pierre Gasly, que levou a Alpine ao 5º lugar, mesmo sem a equipe ter pontuado sequer uma vez na temporada. O top-10 ainda teve Kimi Antonelli (4º), Carlos Sainz (8º), Lewis Hamilton (9º) e Yuki Tsunoda (10º), que levou o segundo carro da Red Bull ao Q3 pela primeira vez no ano.

Representante do Brasil na Fórmula 1, Bortoleto parou ainda no Q1 e ficou em 18º. Mesmo em uma pista onde já correu em categorias inferiores, com direito a vitória na época de F3, o brasileiro não conseguiu avançar para a segunda sessão e ficou atrás do companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg.

“Não me impressiona. O carro é muito imprevisível, muda muito de uma temperatura para outra e estava bem diferente de ontem. Eu fiz uma volta ok, errei um pouco na curva 1, mas, sinceramente, esse é o lugar que é para a gente estar. O Nico conseguiu colocar um pouco melhor, mas ele usou três sets de pneu e teve uma chance a mais”, disse o piloto à Band.

Com o grid definido, a largada da corrida do Grande Prêmio do Bahrein está marcada para às 12h de domingo (13/4). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

Como foi a classificação

A sessão iniciou com tensão pelos pilotos da Red Bull, que deixaram para marcar tempo apenas no final da bateria. Sem margem para erros, Verstappen conseguiu encaixar uma volta boa, mas que eliminou Bortoleto, fora do top-15 ao lado de Bearman, Stroll, Lawson e Albon, que não repetiu o bom desempenho com a Williams nos GPs passados. A principal surpresa foi Jack Doohan, pressionado na Alpine, que conseguiu avançar em quinto, 0.307s atrás de Norris.

Em seguida, o Q2 começou com bandeira vermelha logo de cara, causada por uma batida de Esteban Ocon. O francês perdeu a traseira da Haas ao passar por uma zebra na saída da curva dois e carimbou o muro com força. Repetindo a estratégia da primeira sessão, Verstappen completou a volta rápida apenas no fim e passou por um fio, em 9º. Os eliminados foram Doohan, Hadjar, Hulkenberg e Alonso, além de Ocon, que sequer marcou tempo.

Na última sessão, Russell anotou o melhor tempo faltando segundos para acabar, mas viu Piastri fazer a volta mais rápida do dia e ficar com a pole position. Líder do campeonato, Norris travou pneu na saída da primeira curva e perdeu segundos preciosos que o deixaram apenas em 6º, seguido por Verstappen, em 7º. Os dois ficaram atrás até de Gasly, que surpreendeu e colocou a Alpine em 5º.

Confira o grid

1. Piastri (McLaren)

2. Russell (Mercedes)

3. Leclerc (Ferrari)

4. Antonelli (Mercedes)

5. Gasly (Alpine)

6. Norris (McLaren)

7. Verstappen (Red Bull)

8. Sainz (Williams)

9. Hamilton (Ferrari)

10. Tsunoda (Red Bull)

11. Doohan (Alpine)

12. Hadjar (RB)

13. Alonso (Aston Martin)

14. Ocon (Haas)

15. Albon (Williams)

16. Hulkenberg (Sauber) - teve uma volta do Q1 deletada após o fim da sessão

17. Lawson (RB)

18. Bortoleto (Sauber)

19. Stroll (Aston Martin)

20. Bearman (Haas)