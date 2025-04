Danilo volta a ser relacionado no Flamengo após 50 dias fora

Danilo durante treinamento no CT do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Danilo está de volta à lista de relacionados do Flamengo para o jogo deste domingo (13), contra o Grêmio, às 17h30, em Porto Alegre. Ele ficará no banco de reservas e pode voltar a atuar 50 dias depois de sua última partida, contra o Maricá, no dia 22 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca.

Além disso, o zagueiro sofreu uma lesão na coxa direita que o tirou da convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Durante a reta final da recuperação, voltou a sentir a mesma coxa e precisou adiar o retorno aos gramados.

Contudo, Danilo voltou aos treinamentos com o elenco nesta semana e é um dos destaques na lista de relacionados do técnico Filipe Luís.

Em 2025, Danilo fez cinco partidas pelo Flamengo, sendo quatro como titular. Ele estreou na final da Supercopa do Brasil, entrando nos minutos finais da vitória sobre o Botafogo. Os outros jogos foram pelo Campeonato Carioca, todos com vitória do Flamengo.

Outro nome confirmado na viagem para Porto Alegre é Pedro. O atacante voltou a jogar na última quarta-feira, após sete meses se recuperando de uma lesão grave no joelho esquerdo, e deve ganhar mais alguns minutos na partida contra o Grêmio. Por fim, o elenco rubro-negro viaja para Porto Alegre na tarde deste sábado (12).

Com Danilo, veja a lista de relacionados para o jogo contra o Grêmio:

Confira os relacionados do Mengão para a partida diante do Grêmio, pelo @Brasileirao! #VamosFlamengo pic.twitter.com/0ogBfa7IDQ — Flamengo (@Flamengo) April 12, 2025

