Matheus Babi brilha, e Juventude vira sobre o Ceará no Brasileirão

O Juventude venceu o Ceará por 2 a 1 neste sábado (12), no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Papo saiu atrás no placar, mas com gol de Mandaca na primeira etapa, e Matheus Babi na segunda, a equipe de Caxias do Sul garantiu a vitória e, portanto, segue 100% em casa no torneio nacional.

Com o resultado, o Alviverde chega à liderança do campeonato, com seis pontos. Porém, até o fim da rodada, pode perder a posição. Por outro lado, o Alvinegro fica na quinta colocação, com quatro pontos conquistados.

Vozão sai na frente, mas Papo deixa tudo igual

Apesar de atuar fora de casa, o Ceará iniciou a partida em cima, com as melhores chances. Na primeira, logo aos dois minutos de jogo, Galeano recebeu na entrada da área, finalizou, e a bola desviou no caminho para obrigar Gustavo a fazer uma boa defesa. Logo depois, aos três, Eder finalizou de cabeça e a bola passou perto da meta. O jogo seguiu mornou e, apesar da maior posse de bola, a primeira chance do Papo foi apenas aos 16 minutos, em chute de fora da área de Batalla, que parou nas mãos do goleiro.

A melhor chegada dos mandantes, aliás, foi apenas aos 31. Em jogada pelo lado esquerdo, Giovanny finalizou colocado da entrada da área e a bola passou próxima à trave. Aos 40, o Ceará saiu na frente no Alfredo Jaconi com Aylon. O atacante recebeu bola de Matheus Araújo, driblou o marcador com apenas um toque na área e tirou do goleiro para marcar um belo gol. Os donos da casa, porém, empataram logo em seguida. Afinal, aos 45, Mandaca aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, balançou as redes.

Alterações de Fábio Matias surtem efeito, e Papo vira

Diferentemente da primeira etapa, o Alviverde iniciou a parte final em cima. Assim, logo aos dois minutos, Mandaca tentou finalizar de primeira e quase virou a partida. O time de Caxias do Sul seguiu trabalhando a bola e mantendo a posse. Enquanto isso, Vozão em busca do contra-ataque. Porém, assim como nos primeiros minutos do primeiro tempo, a partida ficou morna.

Aos 20 minutos, porém, Fábio Matias mexeu no time e as trocas surtiram efeito. Afinal, Matheus Babi, após poucos minutos em campo, recebeu bola na área de Giovanny e teve apenas o trabalho de empurrar para as redes. O Papo ganhou mais consistência nas jogadas ofensivas e apareceu outras vezes com perigo. Nos minutos finais, o Juventude segurou o Ceará para garantir o triunfo.

Agenda

Pela quarta rodada do Brasileirão, o Ceará recebe o Vasco na próxima terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Por outro lado, o Juventude visita o Flamengo na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

JUVENTUDE 2×1 CEARÁ

Brasileirão Série A – 3ª rodada

Data: sábado, 12/04/2025

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 31’/2ºT), Adriano Martins, Abner e Felipinho; Giraldo (Davi Góes, 40’/2ºT), Jadson e Mandaca (Jean Carlos, 19’/2ºT); Giovanny, Batalla (Ênio 19’/2ºT) e Gabriel Taliari (Matheus Babi, 19’/2ºT). Técnico: Fábio Matias

CEARÁ: Bruno Ferreira; Marllon, Eder, Willian Machado (Fernando Sobral, 24’/2ºT) e Fabiano Souza (Rafael Ramos, 42’/2ºT); Diego, Matheus Araújo (Rômulo, 24’/2ºT) e Lourenço (João Victor, 39’/2ºT); Galeano (Alejandro Martínez, 30’/2ºT), Aylon (Lelê, 29’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Gols: Aylon, 40’/1ºT (0-1); Mandaca, 45’/1ºT (1-1); Matheus Babi, 22’/2ºT (2-1)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PE) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Cartão amarelo: Ewerthon (JUV); Galeano, Pedro Raul, Bruno Ferreira (CEA)

Cartão vermelho: –

