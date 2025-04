Internacional renova com Roger Machado até 2026

O Internacional acertou a renovação com o técnico Roger Machado. Contratado em julho do ano passado, o treinador estendeu o vínculo até dezembro de 2026, mesmo período da gestão do presidente Alessandro Barcellos. Portanto, renovou por mais uma temporada.

“É uma alegria imensa seguir neste projeto. Estou plenamente adaptado ao clube e cada vez mais motivado para continuar construindo uma trajetória de conquistas com esse grupo. O ambiente de trabalho é extremamente positivo, e a força da nossa torcida tem sido determinante nesse processo”, disse.

Em 43 jogos no comando do Inter, o treinador colorado soma 24 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas, com 65,89% de aproveitamento. No ano passado, chegou a emplacar 16 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Assim, garantiu vaga na Libertadores.

Ídolo do Grêmio, Roger Machado levou o Internacional a conquista do título do Campeonato Gaúcho de 2025 em cima do tricolor. Com isso, encerrou o jejum de nove anos do clube no estadual e caiu nas graças dos colorados.

