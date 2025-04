Grêmio terá retorno de Braithwaite contra Flamengo

O Grêmio terá reforços para o próximo jogo no Brasileirão. Braithwaite, Amuzu e Cuellar vão ficar à disposição do técnico Gustavo Quinteros para o duelo com o Flamengo, neste domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 3ª rodada. Contudo, o treinador também terá desfalques para escalar a equipe.

Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

A presença do volante Cuellar é a grande novidade. O colombiano entrou em campo pela última vez na semifinal do Gaúchão. Já Braithwaite se recuperou de um problema no tornozelo, enquanto Amuzu volta a ficar à disposição após sofrer uma concussão contra o Ceará. Assim, teve que cumprir o protocolo e ficar ausente.

Por outro lado, Quinteros terá o desfalque do atacante Cristian Oliveira. O uruguaio passou por um procedimento para a extração de um dente e não pode realizar atividades físicas. Já o lateral-esquerdo Marlon, emprestado pelo Cruzeiro, já foi regularizado. No entanto, fez apenas um treino com o elenco gremista. Portanto, precisa se adaptar.

Relacionados do Grêmio:

Goleiros: Gabriel Grando e Tiago Volpi

Laterais: Igor Serrote, João Pedro e Lucas Esteves

Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Rodrigo Ely, Viery e Wagner Leonardo

Volantes: Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Villasanti

Meias: Cristaldo e Monsalve

Atacantes: Alysson, Amuzu, Aravena, Arezo, Braithwaite e Pavo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.