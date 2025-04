Cabeças de galinhas são arremessadas no gramado durante Palmeiras e Corinthians

O clássico entre Palmeiras e Corinthians vem sendo marcado por provocações entre as torcidas. Dessa vez, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a partida que aconteceu na Arena Barueri neste sábado (12), teve cabeças de galinha arremessadas no gramado.

Durante a partida, com o placar 2 a 0 para o Verdão, uma cabeça de galinha foi jogada na área do gol defendido por Matheus Donelli, do Timão. Além disso, minutos depois, o árbitro da partida, Rodrigo Klein, tirou uma segunda cabeça de galinha do gramado. Ainda durante o segundo tempo, uma pipia também caiu em campo. Dessa vez, quem retirou foi o Gustavo Gómez.

Vale lembrar que, em dois confrontos passados, os jogos tiveram provocações dos torcedores do Corinthians com cabeças de porco no gramado e também na frente do Allianz Parque. O torcedor chegou a ser detido em fevereiro deste ano.

O Palmeiras, portanto, levou a melhor no confronto e venceu por 2 a 0, com os gols marcados ainda no primeiro tempo por Piquerez e Emiliano Martínez. Vitor Roque chegou a balançar as redes pela terceira vez, no entanto, com auxílio do VAR, o árbitro marcou impedimento no lance.

Provocações em Palmeiras e Corinthians A partida entre Corinthians e Palmeiras, pelo returno do Campeonato Brasileiro, em novembro do ano passado, teve uma imagem assustadora – e que se repetiu nesta temporada. Durante um escanteio para o Verdão, no primeiro tempo, um objeto que não pertencia ao jogo estava na linha que divide o campo. Para o jogo prosseguir, Yuri Alberto precisou retirá-la com um chute. Contudo, o jogador sentiu fortes dores no pé, antes de perceber que era uma cabeça de porco. Por fim, o Corinthians venceu o confronto por 2 a 0. Já nesta temporada, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, uma cabeça de porco foi deixada na entrada de um dos acessos do Allianz Parque. Aliás, o caso aconteceu na madrugada do dia do jogo entre Palmeiras e Corinthians. Vale ressaltar, portanto, que o porco é o mascote do Verdão.

