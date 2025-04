Craque da 10 em vias de extinção no futebol brasileiro

Um dos maiores camisas 10 da história do futebol brasileiro, Zico elogiou Alan Patrick, do Internacional, representante de uma geração praticamente em extinção no futebol brasileiro. E tem total razão. De muitos anos para cá, infelizmente, o país parou de ‘produzir’ esse tipo de jogador.

O meia criativo, que organiza a equipe, dá o ritmo e coloca os atacantes na cara do gol sumiu dos nosso gramados. Até conseguimos encontrar alguns por aí, mas são estrangeiros. Temos como escassos exemplos Garro, do Corinthians, e Arrascaeta, do Flamengo.

No ano passado, o Botafogo dominou o futebol sul-americano tendo um argentino como um dos destaques: Almada era o jogador que carimbava todas as ações no meio de campo. Habilidoso e inteligente, não à toa está sendo preparado para ser o sucessor de Lionel Messi na seleção campeã do mundo.

Por falar nos hermanos, eles seguem pinçando nas suas divisões de base meias de extrema qualidade. No Brasil, a prioridade do mercado passou a ser pelos chamados extremos. E aí, sim, temos uma série de enormes talentos, como Vini Junior, Luiz Henrique, Estêvão e Savinho, só para mencionar alguns dos atuais. Nenhum erro nisso. No entanto, por que desprezar os meias?

Alan Patrick é de fato, ao lado de Paulo Henrique Ganso, uma espécie de jogador em extinção. Uma pena para um país que, há bons tempos, deixava craques e craques que vestiam a 10 em seus clubes sem vez na Seleção. Que o digam Ademir da Guia, Dirceu Lopes, Alex, Neto, Pita, Zenon… isso, sem falar, na reunião de meias no incrível time da Copa de 1970, com Gerson, Rivellino, Tostão e, claro, Pelé, o maior da história!

